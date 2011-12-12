Возвращение к КАСКО

По общим оценкам, по КАСКО в России застрахованы 10-15% автомобилей, в то время как в Европе примерно 80%. В Приморье ситуация сродни общероссийской.

"Рынок далеко не насыщен. По нашим оценкам, он охвачен лишь на 18%", - говорит главный менеджер ДВ филиала Военно-страховой компании Николай ПОПОВ. Тарифы - один из основных тормозов добровольного автострахования. В среднем они колеблются в районе 10% от стоимости авто. Отсюда проистекает тенденция: "Ценовая планка по КАСКО постепенно смещается в сторону более дорогих авто", - заметил главный специалист группы автотранспортного страхования "Росгосстрах - Дальний Восток" Святослав Севрюк. Вместе с тем растет разнообразие программ для авто разных классов.

Что страхуем?

При страховании автомобиля важно учесть марку авто и год выпуска. Для страховых компаний автомобили делятся на три основные категории: дорогие автомобили не старше 5 лет; недорогие автомобили не старше 5 лет; старше 5-7 лет. Отдельной группой можно выделить "Крузеры" - для них есть свои программы и условия наряду с типовыми.

Возраст автомобиля очень критичен при страховании. Если авто старше 10 лет, многие компании вообще откажутся заключать договор, а те, что согласятся, выдвинут жесткие условия. Особенно это касается московских компаний - они не понимают, что японский автомобиль не рассыпается на ходу после 10 лет эксплуатации, а в Приморье - 90% автомобилей именно "японки". Автомобили в возрасте до 15 лет готова принять компания "Росгосстрах - Дальний Восток".

АвтоКАСКО включает в себя страхования от ущерба (повреждения или уничтожения в результате ДТП, взрыва, пожара, стихийного бедствия, противоправных действий третьих лиц, падения на авто инородных предметов) и хищения (утрата транспортного средства в результате кражи, грабежа или разбоя).

Новое за старое

Для недорогого автомобиля не старше 5 лет будет выгодно приобрести полис с оговоркой "новое за старое". В этом случае все устанавливаемые в процессе ремонта авто детали будут новые, без учета амортизации, правда, и страховка такая дороже. Прежде всего за счет увеличения ставки тарифа по риску "ущерб". Допустим, тариф по КАСКО в компании составляет 10%: 5% приходится на ущерб и 5% - на угон. Если полис составлен с формулировкой "старое за старое", клиент так и заплатит за полис эти 10%, но при выплате возмещения за испорченный капот он получит не 100% стоимости капота, а только часть, за вычетом амортизационного износа (10% в год). В случае если обозначена оговорка "новое за старое", процент по риску ущерб возрастает до 9% и суммарная стоимость полиса составит 14%. "Как правило, клиенты стремятся сэкономить на стадии покупки полиса, и потом им очень трудно объяснить, что такое амортизационный износ и почему они получают лишь 50% суммы от оцененного ущерба", - сетуют страховщики.

Что почем

На стоимость полиса влияет множество нюансов - возраст авто, стоимость, количество водителей и их опыт, условия хранения автомобиля в ночное время, наличие сигнализации, количество застрахованных рисков. Причем ставки для "старых" автомобилей могут быть такими же, как и для новых, однако в них будет заложена франшиза или ужесточено другое требование.

Сбить цену можно разными способами: комбинировать риски, применить франшизу, застраховать автомобиль не на 100% стоимости, а на 50-70% ("неполное" страхование), застраховать авто по программе с выплатой только по первому риску, приобрести полис на несколько месяцев или полис "выходного дня". Словом, возможностей - масса.

Тюнинг отдельно

Любителям "автоперчинки" нужно быть готовым к дополнительным тратам, и весьма значительным, и оформление полиса будет продолжаться гораздо дольше, чем в обычных случаях. Тюнинг примут на страхование как дополнительное оборудование, не входящее в заводскую комплектацию автомобиля. Стоимость этого оборудования определят по документам автомагазитов, в которых оборудование было приобретено, или автосервиса, который все это устанавливал. В противном случае существуют специальные каталоги, в которых написано, сколько может стоить та или иная деталь. Конечно, все детали прописываются в полисе отдельной строкой.

Страховщики говорят, что по-настоящему навороченные авто среди застрахованных встречаются редко. Возможно, из-за стоимости страховки, которая в данном случае может достигать и 20%.

Отказать?

Сложно застраховать так называемый "конструктор". Проблематично выписать полис для автомобиля без госномеров или зарегистрированного в другом регионе России. Многие компании не работают с кабриолетами, автомобилями эксклюзивной сборки и "напичканными" видео-аудиоаппаратурой. Раритетные экземпляры вообще нельзя застраховать по КАСКО, а можно только в качестве имущества. Зато тариф небольшой. Однако в таком случае должно быть точно определено место хранения автомобиля, и при происшествиях вне этого места выплаты не будет.