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Закон об ОСАГО серьезно изменят
В ближайшее время закон об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) может претерпеть серьезные изменения. Как сообщает телеканал НТВ, в мае российское правительство планирует внести изменения, благодаря которым потерпевший в ДТП получит возможность обращаться непосредственно в свою страховую компанию.
Сейчас для возмещения ущерба потерпевший вынужден сам собирать массу документов и предоставлять их в компанию виновника аварии. Более того, в случае, если компания, у которой виновник ДТП купил полис ОСАГО, окажется недобросовестной, то потерпевший рискует вообще остаться без компенсации. Однако этим новшества не ограничиваются. Правительство также предлагает в случае, если в ДТП не будет пострадавших, вызывать на место аварии для оформления документов не представителя ГИБДД, а страховщика. Таким образом, действующий в России закон об автогражданке станет более цивилизованным и приблизится к общемировым стандартам.
Напомним также, что в конце прошлого года Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, вводящий неустойку за нарушение срока страховых выплат. Проект закона устанавливает, что в случае задержки страховщиком выплаты по договору ОСАГО, неустойка должна составлять 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка России в месяц от суммы просроченного платежа. При взыскании страховой выплаты в судебном порядке требования удовлетворяются с учетом ставки, действующей на день предъявления иска или на день вынесения решения. Особенно жесткие меры предусматриваются для злостных нарушителей. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, "при значительном количестве" задержек возможен отзыв лицензии или приостановление работы страховщика.
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