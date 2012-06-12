МВД растонирует служебные автомобили

12 июня, ZRPRESS. Новый министр МВД России Владимир Колокольцев дал указание всем сотрудникам ведомства снять тонировку с передних боковых стекол служебных автомобилей.

С 1 июля в России вводиться ответственность за превышение норм допустимой тонировки. Помимо штрафа в 500 рублей с машин нарушителей, чьи стекла пропускают менее 70% света, будут сниматься номерные знаки до устранения нарушения.

В связи с этим Колокольцев приказал всем подчиненным своего ведомства проследить выполнение требований нового закона. В том числе, при необходимости растонировать служебный транспорт.

Поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие с июля 2012 года ответственность за избыточную тонировку стекол, в апреле 2011 года утвердил президент России Дмитрий Медведев. Согласно требованиям ГОСТа, светопропускание ветрового стекла должно быть не менее 75 процентов, а передних боковых стекол - не менее 70 процентов, пишет Finamauto.ru

«Золотой Рог».