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Сосульки подешевели
Аналитики проекта Институт риска составили рейтинг самых дорогих сосулек зимы 2017-2018 гг., с которыми пришлось встретиться автомобилям клиентов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
На данный момент наибольшее число убытков, связанных с падением глыб и сосулек, зафиксировано в московском регионе. После обильных февральских снегопадов от подобных проблем пострадало восемь автомобилей, чьи владельцы предусмотрительно приобрели полис каско в «АльфаСтрахование». Самый большой убыток составил 100 тыс. руб. от падения сосульки на Kia Rio. На втором месте - Volvo XC90 с убытком в 90 тыс. руб., а третье делят Toyota RAV 4, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Mitsubishi Outlander, чьи убытки составили по 60 тыс. руб. Данные предоставлены по страховым случаям клиентов, защищенных в компании «АльфаСтрахование» по каско.
Однако абсолютным рекордсменом по убытку стал курганский Porsche Cayenne, «поймавший» сосульку на 211,9 тыс. руб. Автомобили этой марки второй год подряд несут пальму первенства по зимним убыткам. Прошлой зимой тюменская сосулька, упавшая на заднее стекло автомобиля Porsche, разбила его вдребезги и «выставила» страховщику убыток в 238 тыс. руб., который «АльфаСтрахование» возместила невезучему автовладельцу.
Приморские страховые компании пока подобную статистику не предоставили.
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