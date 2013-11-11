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Чукотский автономный округ признан самым безопасным для пешеходов регионом России

11 Ноября 2013, 10:34 | Дальний Восток
Экспертный центр «Движение без опасности»,  Госавтоинспекцией МВД России, Российский Союз Автостраховщиков провел исследование, в рамках которого были выявлены наиболее опасные для пешеходов российские регионы в прошлом году.  По итоговым данным Чукотский автономный округ признан самым безопасным для пешеходов регионом России. 
 
Как рассказала Президент общественной организации «Движение без опасности» Наталья Агре подобные масштабные исследования удалось провести впервые. 
 
«В этом исследовании принимали участие все регионы нашей страны. Нам впервые удалось оценить, где жизнь пешехода подвергается наибольшей опасности, какие при чины приводят к трагедиям на дорогах. При составлении рейтинга исследователи подсчитали число погибших пешеходов на 100 тысяч человек населения в той или иной области. Выяснилось, что наиболее опасным регионом стала республика Тыва (17,39 погибших на 100 тысяч). Далее следует Калужская область (11,63 погибших) и Еврейская автономная область (11,58 погибших). Самым безопасным регионом признана Чукотка, на втором месте безопасные «зебры» Мурманской области»,- сказала Наталья Агре. 
 
Всего в 2012 году погибло 8 тысяч 220 пешеходов. При этом по своей вине оказались сбитыми более половины из них – 4 тысячи 998 человек (61 процент). На пешеходных переходах погибло 1 тысяча 156 человек (из них по вине пешеходов 14 процентов), а вне переходов – 7 тысяч 64 человека. 
 
В качестве основных причин ДТП, произошедших по вине пешеходов, специалисты называют переход проезжей части в неустановленном месте, неожиданный выход на проезжую часть из-за препятствий, а также последствия употребления алкоголя.

 

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: дороги  безопасность  аварии  Чукотка  ГИБДД  исследования  авто  рейтинги  алкоголь  МВД  РСА 






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