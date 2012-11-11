Россияне отказываются платить транспортный налог

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноября, ZRPRESS. Автомобилисты собрали 100 тысяч подписей за отмену этого вида сборов.

Федерация автовладельцев России (ФАР) менее чем за месяц собрала 100 тысяч подписей под инициативой об отмене транспортного налога. Об этом 9 ноября, заявил президент Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.

Он также сообщил, что в ближайшие дни ФАР направит предложение об отмене транспортного налога парламентским фракциям. «С аналогичным предложением мы обратимся к президенту России», - заявил Сергей Канаев.

По его словам, 100 тысяч подписей необходимы для внесения законопроекта об отмене транспортного налога в Государственную думу. Канаев также подчеркнул, что в настоящее время транспортный налог взимается неправильно и должен рассчитываться из стоимости автомобиля, а не его мощности.

«Сегодня по факту владельцы грузовых автомобилей платят меньший налог, чем мотоциклисты, а владельцы дорогих автомобилей меньший, чем владельцы более мощных, но дешевых автомобилей. Это нонсенс», - заявил глава ФАР. Кроме того, Федерация намерена оспорить законность взимания транспортного налога в Конституционном суде.

Как сообщал Gudok.Ru, с 1 января 2013 года транспортный налог вырастет до 300 рублей за лошадиную силу. При этом власти запретят регионам снижать ставку транспортного налога, а вот увеличивать ее местными законами они смогут, но не более чем в десять раз. Однако и без этого средние налоговые ставки для мощных мотоциклов (с двигателями свыше 150 л.с.), гидроциклов (свыше 150 л.с.), катеров и яхт (свыше 300 л.с.). вырастут в пять раз.

Отметим, что подавляющее большинство водителей считает, что транспортный налог должен быть включен в стоимость топлива. Согласны с ними и эксперты.

«Транспортный налог должен быть включен в стоимость, и это единственный разумный, на мой взгляд, вариант. Это и более справедливо по отношению к автовладельцам, и собирать его таким образом легче. Идею об увеличении транспортного налога я поддержать никак не могу, это просто неправильно. Почему владелец машины, который на ней не ездит, должен платить за лошадиные силы у нее под капотом?», - отметил председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

Напомним, в мае этого года российские власти обнародовали список автомобилей, владельцам которых придется платить транспортный налог по повышенной ставке. По словам заместителя министра финансов РФ Сергея Шаталова, налог на роскошь заплатят собственники таких иномарок, как Lamborghini, Bentley, Ferrari, Maserati, Porsche, Aston Martin, Roll-Royce, а также Chevrolet Corvette, BMW 7-й серии и Mercedes-Benz с двигателем объемом 6-литров. Как заявлял весной высокопоставленный чиновник, на остальных налогоплательщиков это распространяться не будет.

Ранее также сообщалось, что транспортный налог в Москве будет скорректирован. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Андрей Шаронов. «Вводим транспортный налог для категорий, которые вовсе не платили, например, для машин мощностью до 70 лошадиных сил»,— сказал высокопоставленный чиновник. «Но величина этого налога будет небольшой — сопоставимой со стоимостью одной заправки»,— отметил Шаронов.

В настоящее время в Москве действуют следующие ставки транспортного налога: 7 рублей – для двигателей мощностью до 100 лошадиных сил; 20 рублей – 100–125 лошадиных сил; 30 рублей – 125–150 лошадиных сил; 38 рублей – 150–175 лошадиных сил; 45 рублей – от 175 до 200 «лошадей»; 60 рублей — от 200 до 225; 75 рублей — от 225 до 250; свыше 250 лошадиных сил — 150 рублей.

Чиновник также отметил, что мегаполису уже не помогут постепенные меры борьбы с пробками. По его данным, в Москве — около 4 млн зарегистрированных автомобилей, а город практически полностью стоит, когда на дороги выезжает лишь 700 тысяч машин.

По словам Андрея Шаронова, что дорожную сеть Москвы проектировали в 70-е годы прошлого века из расчета три автомобиля на 100 человек, на сегодняшний день в столице приходится приблизительно 32 автомобиля на 100 человек. «И попытка угнаться за количеством автомобилей количеством дорог просто невозможна. Поэтому для наших автолюбителей не очень утешительный прогноз: все крупные города двигаются в сторону приоритета общественного транспорта - через довольно жесткое и последовательное увеличение стоимости использования и владения личным транспортом», - заключил Шаронов.