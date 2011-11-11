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Грузовикам запретят ездить на летней резине
Уже в ближайшее время грузовым автомобилям могут запретить ездить на летних шинах в зимнее время. Соответствующее предложение выдвинуто Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) совместно с ГИБДД и Минтрансом.
Глава ведомства Анатолий Чабунин сообщил журналистам, что считает необходимым запрет грузовикам передвигаться на летних шинах, к примеру с ноября месяца, когда устанавливается снежный покров. Нарушителей Росавтодор предлагает штрафовать и запрещать движение транспортного средства до замены резины.
По словам Чабунина, это предложение не коснется легковых автомобилей. Грузовики, пояснял он, в случае аварии создадут серьезные препятствия для дорожного движения. Также Росавтодор планирует установить тросовые ограждения на некоторых участках отдельных федеральных трасс, пишет technosector.ru.
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