Грузовикам запретят ездить на летней резине

Уже в ближайшее время грузовым автомобилям могут запретить ездить на летних шинах в зимнее время. Соответствующее предложение выдвинуто Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) совместно с ГИБДД и Минтрансом.

Глава ведомства Анатолий Чабунин сообщил журналистам, что считает необходимым запрет грузовикам передвигаться на летних шинах, к примеру с ноября месяца, когда устанавливается снежный покров. Нарушителей Росавтодор предлагает штрафовать и запрещать движение транспортного средства до замены резины.

По словам Чабунина, это предложение не коснется легковых автомобилей. Грузовики, пояснял он, в случае аварии создадут серьезные препятствия для дорожного движения. Также Росавтодор планирует установить тросовые ограждения на некоторых участках отдельных федеральных трасс, пишет technosector.ru.