Процедуру оформления документов о ДТП упростят

Минфину России предложено упростить процедуру оформления страховыми организациями документов о ДТП.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, участники дорожного движения практически не используют возможность оформления документов о ДТП при отсутствии пострадавших без сотрудников Госавтоинспекции. За редким исключением документы о происшествиях указанной категории, даже при отсутствии признаков административных правонарушений, оформляются сотрудниками ГИБДД с соблюдением всех процессуальных норм, что требует значительных временных затрат. При этом уменьшается пропускная способность улично-дорожной сети, создаются условия для возникновения новых дорожно-транспортных происшествий.

Для решения указанных вопросов Генеральная прокуратура РФ предложила Минфину России рассмотреть вопрос об упрощении способов оформления страховых случаев по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и фиксации ДТП без пострадавших.

Также поставлен вопрос об увеличении размера страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его имуществу, в случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции. Кроме того, предложено проработать и реализовать систему предоставления льгот для страхователей, направленных на расширение применения процедуры упрощенного оформления документов о ДТП, стимулирование оборудования транспортных средств системами видеорегистрации.