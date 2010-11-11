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Кого спасут «ходовые огни»?
По данным департамента дорожного движения, аварийность на дорогах страны постепенно снижается, а за последние пять лет уменьшилась более чем на 20%!
Если в 2007-2008 гг. на дорогах погибали более 30 тыс. человек в год, то в 2009 году – 25 тысяч, а в 2010 г. по предварительным прогнозам уже 20 тысяч. Госавтоинспекция, разумеется, ставит позитивное снижение дорожной смертности себе в заслугу – именно с ее подачи ежегодно ужесточается ответственность за нарушение ПДД. Но всегда ли ужесточение тех или иных статей Кодекса об ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения обосновано и продиктовано необходимостью или даже здравым смыслом? Например, недавнее повышение штрафных санкций за тонировку, а с 20 ноября обязательность включения в населенных пунктах «ходовых огней» уже вызвали в водительском сообществе неоднозначную реакцию.
«ЗР» решил выяснить, что думают по этому поводу жители Приморского края и его столицы.
Елена, студентка:
- Ужесточение ответственности за нарушения в нашей стране не всегда по делу. Может, за тонировку и следовало бы повысить штраф, не знаю, у меня ее нет. Но драть по 100 руб. за не включенный днем свет фар в городе, мне кажется, это перебор. За пьянку – бесспорно, лишать, отлучать, даже сажать – мое мнение. Но, судя по ТВ, что 5 лет назад, что год назад, как было 25-50 пьяных аварий за сутки, так и осталось.
Александр, программист:
- Как говорится в современной поговорке, «есть ложь, есть статистика, а есть российская статистика». Когда нужно, нам покажут любые цифры. Хотя предположим на секунду, что в этот раз действительно умные люди добросовестно и аккуратно изучили все дела, перелопатили все корешки штрафных квитанций и опросили всех сотрудников ГАИ и получили абсолютно честные статистические данные. Однако предпосылку следствия попробуй истолкуй. Быть может, в городах уплотнился трафик, вследствие чего средняя скорость движения заметно упала, а может, коррупция увеличила свои масштабы. Одно знаю точно - ездить лучше мы вряд ли научились.
Анастасия ЦЫГАЛОВА, маркетолог:
- Меры, принимаемые властями по обузданию аварийности на наших дорогах в целом, я поддерживаю, особенно в той части, где халатность и пренебрежение правилами напрямую угрожают жизни и здоровью участников движения. Например, я с одобрением отнеслась к ужесточению ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения, но вот последняя инициатива властей, заставляющая нас включать ближний свет фар днем в населенных пунктах… Честно говоря, не совсем понимаю. Я согласна, что есть страны, преимущественно северные, где полярная ночь или постоянные туманы, или ограниченная видимость, где это просто необходимость! В нашем же случае, российском, хоть это и мелочь с точки зрения процесса и влияния на водителя и его машину, подобные изменения в правилах больше похожи на издевательство над водителями.
Татьяна ЛИТВЯКОВА, предприниматель:
- Со многими решениями относительно давления на водителей величиной штрафов и ответственности за нарушения я бы поспорила, но за тонировку штрафовать надо! А то некоторые так затонируются, что по сторонам ничего не видят. Я сама как-то ехала на тонированной, что называется, «в хлам» машине, видимости никакой, кто бы что ни говорил. А вот насчет последнего решения по поводу фар, то я не вижу особой необходимости, все-таки не Туманный Альбион…
Евгений КУДЕЛЬКО, предприниматель:
- Не с того наши власти начинают. Если уж они так уверены, что мы на дорогах совсем распоясались, то необходимо одновременно с ужесточением штрафных санкций ремонтировать старые и строить новые дороги, оборудовать их освещением, надземными и подземными переходами, разметкой не «до первого дождя», а «до скончания века»! Я понимаю, что легче заставить из-под палки ездить днем с зажженными фонарями или насмешить весь мир отменой промилле, чем обеспечить нас нормальными условиями движения, но борьба за «живучесть» на наших дорогах должна быть комплексной!
Максим СОКОЛОВ, предприниматель:
- Позволю себе заметить, что НЕ ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ГИБДД направлены во вред обществу, однако возникает о-о-о-чень много вопросов! Например, последнее нововведение по «ходовым огням» правильное, но просто непонятна логика - мы не Финляндия или Норвегия и иже с ними за полярным кругом, чтобы обосновывать необходимость огней особенностями климата, как нам пытаются объяснить... Штрафы за тонировку - полный абсурд! Тогда давайте запретим езду в солнцезащитных очках?
В чем согласен с законодателями, так это с ужесточением ответственности за пересечение сплошной разделительной полосы и выезд на встречку! Туда же добавлю ужесточение ответственности и ограничение скоростного режима, и 1000-рублевый «кнут» за игнорирование пешеходов на «зебре»...
Любовь САМОЙЛОВА:
- На машине я могу гонять только на Змеинке, а вообще-то мне пешеходом больше нравится! Поэтому как пешеход могу предложить следующее: надо прекратить продавать права кому попало! Люди станут учиться, и редкий образованный и грамотный человек целенаправленно пойдет на нарушение!
Владимир ИЗБАТЫРОВ:
- А может быть, снижение аварийности на дорогах не заслуга исключительно работников Госавтоинспекции, а наоборот, следствие повышения уровня сознательности и ответственности автовладельцев? И уже совсем не факт - следствие повышения штрафных санкций. Сдается мне, что обязательные «ходовые огни» в населенных пунктах не так страшны, хотя «ксеноновый» ближний свет тоже немного слепит, но было бы лучше, относись ГАИ строже к допуску авто на дороги по итогам техосмотра. А вот повышение штрафных санкций за тонировку считаю излишним. Тонировка на стеклах совсем не мешает управлять автомобилем, а в солнечную погоду даже защищает от «бликования» на стеклах приборов, что тоже способствует снижению количества аварийных ситуаций. Зарубежные производители автомобилей делают, к примеру, не только тонировку, но и затемнённые стекла, и никому это не мешает…
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