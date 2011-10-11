«АВТОВАЗ» накануне продаж седана Lada Granta провел краш-тест автомобиля

При столкновении на скорости в 56 километров в час водитель Lada Granta останется жив

«АВТОВАЗ» накануне старта продаж своего нового бюджетного седана Lada Granta провел краш-тест автомобиля. В испытательной лаборатории Волжского автомобильного завода состоялся именно сертификационный краш-тест, на основании которого и будет выдано Одобрение типа транспортного средства.

Эксперты указывают на то, что краш-тест проводился по устаревшим и уже нигде в развитом мире не применяющимся правилам ЕЭК ООН № 94-01. В частности, они предусматривают столкновение с деформируемым препятствием с 40-процентным перекрытием на скорости 56 км/ч. В то же время представители завода-производителя поясняют, что разбивать автомобиль по более жестким правилам EuroNCAP смысла нет, поскольку он предназначен исключительно для российского рынка, где не действуют столь жесткие требования по автомобильной безопасности.

В краш-тесте принимал участие автомобиль версии «Норма», оснащенный водительской подушкой безопасности. Судя по данным, приведенным в таблицах, шансы выжить и не получить серьезных травм при подобных условиях в аварии у водителя есть. Так, нагрузки по критерию травмирования HIC составили 561 ед. (требования ЕЭК ООН № 94-01 имеют границу в 1000 ед., там же находится и граница «красной» зоны EuroNCAP.

Правда, не стоит забывать, что даже незначительное увеличение скорости столкновения может вызвать скачок этого показателя чуть ли не в геометрической прогрессии, а требования EuroNCAP предусматривают снижение рейтинга по показателям HIC уже с отметки в 650). Представители завода заявляют, что в краш-тесте безукоризненно сработала подушка безопасности и удерживающие системы, которые «АВТОВАЗ» закупает у Takata-Petri.

Lada Granta должна прийти на смену классическим заднеприводным моделям Lada 2105/2107. Модель базируется на платформе Lada Kalina, но конструкция немного изменена с целью удешевления, чтобы машина была доступна большинству россиян, пишет Gudok.Ru.

Ранее специалисты EuroNCAP тестировали Renault Logan - этот автомобиль является одним из конкурентов новинки АВТОВАЗа. В ходе краш-тестов выяснилось, что передок с мощными лонжеронами принял на себя значительную часть энергии удара, а силовая «клетка» салона осталась практически нетронутой. Эксперты отмечают, что французская иномарка, собираемая в Москве, показала себя неплохо для автомобиля своего класса.

Ранее журналисты вместе с сотрудникам АВТОВАЗа проводили краш-тест Лады Калины. Как отмечалось, на первый взгляд, разбитая «Калина» выглядела очень неплохо. Кузов получил умеренную деформацию, водительская дверь открывалась с легкостью. Передняя панель почти не пострадала. Педали были почти на месте. Кроме того, и смещение руля было невелико. Однако чуть позже были расшифрованы данные датчиков манекенов. Согласно полученной информации, за защиту головы, шеи и груди водителя «Калины» тестируемая модель вообще не получила баллов. То есть системы безопасности, которые должны спасти человека за рулем и пассажиров от гибели и увечий, по-прежнему оставляют желать лучшего.

Блогеры тем временем активно обсуждают краш-тест, в котором участвовала Lada Granta. «Вот она реальная «забота» о российском народе... Нас пытаются пересадить на опасные автомобили и думают почему же ситуация со статистикой на дорогах ухудшается... Эххх, не ту страну назвали Гондурасом», - возмущается anton karpov.

«Статистика на дорогах ухудшается в первую очередь далеко не из-за устаревших автомобилей, а из-за того, что кое-кто гоняет по принципу «педаль в пол» и ездит на красный свет», - возражает medved. «Сразу заметил, что по били не по EuroNCAP, а «гуманней», на меньшей скорости, отсюда любые выводы о соответствии европейским нормам безосновательны», - замечает somebody. «Не забывайте, что по правилам ЕЭК ООН бьются АБСОЛЮТНО ВСЕ автомобили для получения одобрения типа ТС, поэтому сравнивать есть с чем. Конечно, прямо экстраполировать тут не получится, и если машина нормально разбилась на 56 км/ч - это не значит, чтона 64 км/ч не покажет себя гораздо хуже, поэтому бить по евронкапу все равно надо», - уверен Fizban. «А по-моему отличная машина для своих 230 тысяч. Если бы у меня сейчас на руках была сумма в 250 т.р. и потребность купить авто побежал бы именно за ней. С кем угодно готов поспорить, на что угодно, что через года полтора-два добрая половина всех таксистов в России будет рассекать именно на Гранте», - убежден Cat_Alex.