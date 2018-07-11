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В России будет введен новый порядок регистрации автомобилей
Об обязательном визите в ГИБДД можно будет забыть
Госдума в ближайшее время примет закон, который изменит порядок регистрации новых автомобилей. В числе нововведений, предлагаемых законодателями - возможность регистрации без визита в ГИБДД и заказ номеров у производителей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять законопроект «О государственной регистрации транспортных средств» во втором чтении, пишет «Коммерсантъ». Новые поправки в закон должны изменить порядок регистрации автотранспорта.
Первое чтение этот законопроект прошел еще в 2013, и с тех пор дорабатывался: так, свои поправки в документ направила ГИБДД. Согласно предложенным поправкам, процесс регистрации должен значительно упроститься для покупателей новых автомобилей у официальных дилеров. Их предлагается избавить от необходимости ездить в ГИБДД для постановки машины на учет. Эту функцию планируется передать дилерам. Получить статус «специализированной организации» автосалон сможет после прохождения проверки и выполнения ряда требований, в том числе наличия договора с автопроизводителем и штата «квалифицированных сотрудников». После этого дилер сможет сам передавать документы в ГИБДД, изготавливать номера и передавать весь комплект документов с ключами покупателю. Эту услугу предлагается сделать платной.
Кроме того законопроект разделяет понятие государственного регистрационного номера и государственного регистрационного знака. Под первым подразумевается само сочетание букв и цифр, а под вторым — непосредственно металлическая пластина, на которую они нанесены. Номера автовладелец будет получать в ГИБДД, в то время как сами знаки — у специализированных производителей.
В числе нововведений в законопроекте также появляются электронные паспорта транспортных средств. С электронным ПТС будет возможно поставить машину на учет без бумажной версии. Также законопроект запрещает регистрацию машин на подростков младше 16 лет.
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