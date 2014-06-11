Приморцев оштрафовали с начала года за нарушение ПДД на 23 миллиона

Более 23 миллионов рублей заплатили жители Приморья за нарушение скоростного режима и правил остановки/стоянки автотранспортных мест в 2014 году.

Для автоматической фиксации скоростного режима на дорогах края постоянно используется 10 переносных приборов КРИС-П.

В департаменте по координации правоохранительной деятельности сообщили, что за 5 месяцев текущего года уже вынесено более 49 тысяч постановлений на сумму более 29 миллионов рублей. Приморцы оплатили уже более 17 миллионов рублей.

Фиксировать нарушения правил остановки и стоянки автотранспортных средств предназначены комплексы «ПАРКОН». Они работают во Владивостоке на улицах Спортивная, Фадеева, Луговая и Русская.

«За неполные 5 месяцев текущего года зафиксировано порядка 15 тысяч фактов нарушений. Краевым Управлением ГИБДД УМВД России владельцам транспортных средств направлено более 9,6 тысячи постановлений об административных правонарушениях на сумму более 14,4 миллиона рублей. Из них по более 3,9 тысячи постановлений взыскано штрафных санкций на сумму около 5,9 миллиона рублей», - сообщили в департаменте.

Отметим, в настоящее время прорабатывается вопрос наложения штрафов на тех водителей, которые паркуют свои машины на полосе, предназначенной для движения общественного транспорта, на тротуарах, газонах, вторым рядом. Для этого требуется внесение заводом-изготовителем корректировок в программное обеспечение приборов.

Напомним, в Приморье по поручению губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО разработана госпрограмма «Безопасный край». Ее реализация предполагает осуществление мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. «Мы хотим сделать наш край безопасным. Необходимо взять лучший мировой опыт и применить его в Приморье», – подчеркивает глава региона.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.