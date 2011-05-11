Nissan выдал ВАЗу аванс в 1,6 млрд рублей

За последние полгода Nissan выдал АвтоВАЗу два аванса - на 826 млн руб. в декабре 2010 г. и на 799 млн руб. в марте 2011 г., сообщается в отчете российского автопроизводителя по МСФО за 2010 г.

Эти деньги должны пойти исключительно на приобретение оборудования. Если АвтоВАЗ нарушит условия, то будет обязан вернуть авансы в течение 30 дней. Японский автоконцерн выдал средства в обмен на согласие Волжского автозавода зарезервировать мощности на новой производственной линии, последний будет обязан погасить аванс автомобилями либо деньгами, говорится в отчете.

Renault в марте приобрела акции допэмиссии ВАЗа на 2,575 млрд руб. наличными. "Ростехнологии" в обмен на бумаги списали предприятию 7,5 млрд руб. долга из предоставленных в 2009-10 гг. 75 млрд руб. Госкорпорация, в свою очередь, получила эти средства из бюджета.

Renault и Nissan в июле 2010 г. пообещали инвестировать в модернизацию российского предприятия 300 млн евро. Из них 240 млн евро в виде оборудования, технологий и консалтинговых услуг должна была предоставить Renault. Еще 60 млн евро должна была предоставить компания Nissan, это должна была быть плата за резервирование мощностей новой сборочной линии. Там будут собираться автомобили под марками Lada, Renault и Nissan на общей платформе B0 (Renault Logan).

Как сообщалось ранее, в рамках первого этапа допэмиссии, который завершится в 2011 году, «Ростехнологии» увеличат свою долю в «АвтоВАЗе» с 25 до 29 процентов, тогда как Renault сохранит за собой 25-процентный пакет. На втором этапе, который намечен на конец 2012 года, доля Ростехнологий будет увеличена до 44 процентов. Общий объем допэмиссии составит 1,01 миллиарда евро (770 миллионов евро «Ростехнологий» и 240 миллионов евро Renault и Nissan). По итогам 2010 года чистая прибыль компании «АвтоВАЗ» по МСФО составила 3,6 млрд руб. Для сравнения, в 2009 году Волжский автозавод получил убыток в размере 49,2 млрд руб., пишет time-samara.ru/ со ссылкой на «Ленту.ру».