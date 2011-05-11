Япония обещает «чистые» машины и продукты питания

Но главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко дает свои рекомендации

У россиян нет причин для беспокойства по поводу того, что в Россию из Японии может попасть зараженная радиацией продукция. Это касается и экспортируемых в Россию автомобилей и запасных частей к ним. Такое заявление, как передают информационные агентства, сделал старший заместитель главы МИД Японии Ютака Банно.

Говоря о продуктах питания, японский дипломат отметил, что их безопасность для Токио является самой важной проблемой. Он также отметил, что вся продукция проходит радиационный контроль, в связи с чем попросил россиян, чтобы они доверяли безопасности японских продуктов. «Думаю, что это очень ободрит японский народ», - пояснил Ютака Банно.

Ранее отдельные СМИ сообщали о том, что во Владивосток начали поступать автомобили с радиоактивной пылью из Японии. Сообщалось, в частности, что «фонящие» машины активно доставляются в приморскую столицу. Журналисты уже выяснили: чтобы снизить уровень радиации, машины в порту обливают водой перед процессом «растаможки».

Если стандартный уровень для Владивостока по замерам МЧС – 12-13 мкР/ч, то машины, доставленные в Приморье из Японии, показывают уровень в 19-20 мкР/ч. Для того, чтобы снизить показатели, машины обливают водой, смывая с них радиоактивную пыль.

По словам официального представителя морского торгового порта, после событий в японской префектуре Фукусима в порту Владивостока усилен радиационный контроль. Кроме того, в таможне Владивостока сообщили, что в ближайшее время будет подготовлено официальное сообщение по поводу «радиоактивных иномарок».

Как ранее сообщал «Гудок», во Владивостоке могут запретить ввоз японских иномарок. Эксперты заявляют о том, что в продаже возможно появление «машин-утопленников», которые будут продаваться под видом новых. По этой причине специалисты рекомендуют покупателям в ближайшее время следует быть осторожнее.

Ожидается, что некоторое время не будут работать японские аукционы по продаже машин. Эксперты считают, что российские предприниматели не пострадают от землетрясения, поскольку они возят машины в основном из Тоямы. А Тоямы катастрофа не коснулась.

Не исключено также, что в Приморье могут появиться машины - «утопленники», которые будут продавать под видом новых. Продавцы приводят такой аргумент: из-за проблем на заводах в Японии выпуск новых машин пока приостановился. «Утопленники» хлынут к нам точно», - заявляют представители рынка.

Перед покупкой подержанных автомобилей из Японии следует удостовериться, что на них нет следов радиации. С такой рекомендацией выступил главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Онищенко порекомендовал дилерам и частным лицам перед покупкой машин требовать от японской стороны все необходимые документы.

Кроме того, глава Роспотребнадзора также напомнил, что у российских специалистов есть технологии и опыт по дезактивации автомобилей со следами радиации.

Ранее главный санитарный врач России заявил, что на половине ввезенных из Японии во Владивосток «фонящих» автомобилей, пропали следы радиации. Поэтому теперь они могут быть переданы владельцам. По оценкам экспертов, новые автомобили, произведённые в Японии после 11 марта, приедут в Россию только летом, так как их транспортировка до России занимает два-три месяца.

Тем временем японский автоконцерн Toyota Motor возобновил работу всех своих заводов в Японии, приостановленную после разрушительного землетрясения. Как ранее сообщал «Гудок», в марте значительно увеличился объем продаж в России автомобилей концерна Toyota Motor. Об этом сообщили в пресс-службе компании. За месяц на территории России было реализовано свыше 12,5 тыс. автомобилей этой марки, что практически в четыре раза превышает аналогичный показатель прошлого года, и более 1,4 тыс. автомобилей Lexus, что на 272% выше продаж того же периода прошлого года.

Ажиотаж на машины Toyota вызван землетрясением в Японии и прогнозами экспертов о возможных перебоях в поставках автомобилей этой марки в ближайшее время, пишет Gudok.Ru.