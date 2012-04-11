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Штрафы для водителей перестанут быть смешными
Нижняя палата Федерального Собрания может пересмотреть суммы взысканий за разговоры по телефону за рулем, заявил первый заместитель председателя комитета по конституционному законодательству и госстроительству, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав ЛЫСАКОВ.
«У нас, к сожалению, за разговоры по телефону предусмотрен штраф в 300 рублей, а ведь все разговаривают за рулем. Вот здесь я повысил бы штраф однозначно, потому что это крайне опасно. Очень часто можно видеть, что в одной руке у водителя находится телефон, а в другой - сигарета. Эти вещи крайне опасны для всех. Здесь повышение штрафа явно напрашивается», - убежден Лысаков.
Также, по его мнению, в ближайшее время придется повышать и минимальные штрафы, потому что «100 рублей - это абсолютно никого не сдерживающая и ни на кого не влияющая сумма», пишетАвто.РУ.
«Золотой Рог».
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