Штрафы для водителей перестанут быть смешными

Нижняя палата Федерального Собрания может пересмотреть суммы взысканий за разговоры по телефону за рулем, заявил первый заместитель председателя комитета по конституционному законодательству и госстроительству, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав ЛЫСАКОВ.

«У нас, к сожалению, за разговоры по телефону предусмотрен штраф в 300 рублей, а ведь все разговаривают за рулем. Вот здесь я повысил бы штраф однозначно, потому что это крайне опасно. Очень часто можно видеть, что в одной руке у водителя находится телефон, а в другой - сигарета. Эти вещи крайне опасны для всех. Здесь повышение штрафа явно напрашивается», - убежден Лысаков.

Также, по его мнению, в ближайшее время придется повышать и минимальные штрафы, потому что «100 рублей - это абсолютно никого не сдерживающая и ни на кого не влияющая сумма», пишетАвто.РУ.

«Золотой Рог».