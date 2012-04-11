Разборки ДТП - теперь только в суде

С 1 апреля вступил в силу новый регламент оформления дорожно-автотранспортных происшествий, подготовленный ГИБДД РФ. Акт под заглавием «Методические указания по оформлению и выдаче справки...» обязан поступить в ближайшее время во все региональные подразделения ГИБДД и касается главного акта во отношениях шоферов и страховых фирм – справки по форме № 746.

Нововведение №1: Когда вина водителя определяется инспектором на месте, сотрудник ГИБДД обязан выдать участникам ДТП необходимые справки прямо на месте. Теперь не надо ездить в ГИБДД за справкой для страховой компании.

Нововведение №2: До сих пор инспектор ГИБДД указывал в справке, помимо видимых следов аварии, также и возможность скрытых. Теперь такая формулировка запрещена. Чем это грозит? Если ты виноват в аварии, то нововведения для тебя очень хороши. Если же не виноват, то готовься пройти «ад из мин и войны». Ежели у страховой фирмы появляются сомнения в подлинности справки, она может направить запрос в то подразделение, которое ее выдало. Теперь страховщики завалят ГИБДД запросами об их «подлинности». А в связи с запретом формулировки «возможность скрытых повреждений», страховщики начнут отказывать в выплате. Придется каждый раз пользоваться услугами оценщиков и через суд доказывать свою правоту.

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».