Автодорога «Вилюй» станет круглогодичной

На строительство незавершенных мостовых переходов на якутской автодороге «Вилюй» направлен в 2011 году 1 млрд рублей.

Переходы будут построены в 2013–2014 годах, – заявил министр транспорта, связи и информатизации Республики Саха Семен ВИНОКУРОВ. Так, в 2011 году планируется начать строительство мостовых переходов через речки Тангнары, Чыбыда и Вилючан. С завершением строительства мостов через речки Тангнары и Чыбыда к 2013 году будет обеспечен круглогодичный проезд по автодороге «Вилюй» до села Верхневилюйск.