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На АЗС ННК 8 Марта автолюбительниц ожидали приятные сюрпризы
Группа компаний ННК считает повышение лояльности клиентов одним из приоритетов своей деятельности
В Международный женский день 8 Марта автолюбительниц Дальнего Востока ждали приятные сюрпризы от Группы компаний ННК. Посетительницы автозаправочных станций ННК получили в качестве праздничного подарка цветы и купоны, которые можно обменять на элегантные украшения в салонах известной ювелирной сети «Санлайт».
«Мы понимаем, что выбирают нас за качественное топливо и предоставляемый уровень сервиса, но считаем важным и то настроение, с которым клиенты уезжают после заправки на наших АЗС. Мы стараемся создать комфортные условия для водителей – чтобы была возможность отдохнуть, снять накопленное за рулем напряжение. Согласитесь, это тоже влияет на безопасность движения.
Уже стало доброй традицией поздравлять наших клиентов с праздниками – Новый год, 23 февраля. К 8 Марта мы подходили с особенным вниманием, старались создать праздничное настроение на всех АЗС сети - улыбки, цветы, подарки. Искренне надеемся, что сумели порадовать прекрасных дам!» - прокомментировали акцию в Группе компаний ННК.
Как известно, ННК в своей сети автозаправочных станций стремится предоставить автомобилистам ДФО принципиально новый уровень обслуживания.
Сюда входит не только качество топлива, производимого на одном из самых технологичных нефтеперерабатывающих заводов России, но и создание комфортных условий - возможность выпить кофе со свежей выпечкой или приобрести товары в дорогу оценили уже многие водители нашего региона, а тематические акции стали логичным этапом развития сервиса сети АЗС ННК.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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