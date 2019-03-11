На АЗС ННК 8 Марта автолюбительниц ожидали приятные сюрпризы

Группа компаний ННК считает повышение лояльности клиентов одним из приоритетов своей деятельности

В Международный женский день 8 Марта автолюбительниц Дальнего Востока ждали приятные сюрпризы от Группы компаний ННК. Посетительницы автозаправочных станций ННК получили в качестве праздничного подарка цветы и купоны, которые можно обменять на элегантные украшения в салонах известной ювелирной сети «Санлайт».





Группа компаний ННК считает повышение лояльности клиентов одним из приоритетов своей деятельности. Поэтому автомобилисты региона, пользующиеся услугами автозаправочных станций ее сети, часто получают здесь различные подарки. Партнерская акция нефтяной компании и одной из ведущих российских розничных сетей мультибрендовых ювелирных магазинов стала логичным продолжением проводимой политики.





«Мы понимаем, что выбирают нас за качественное топливо и предоставляемый уровень сервиса, но считаем важным и то настроение, с которым клиенты уезжают после заправки на наших АЗС. Мы стараемся создать комфортные условия для водителей – чтобы была возможность отдохнуть, снять накопленное за рулем напряжение. Согласитесь, это тоже влияет на безопасность движения.





Уже стало доброй традицией поздравлять наших клиентов с праздниками – Новый год, 23 февраля. К 8 Марта мы подходили с особенным вниманием, старались создать праздничное настроение на всех АЗС сети - улыбки, цветы, подарки. Искренне надеемся, что сумели порадовать прекрасных дам!» - прокомментировали акцию в Группе компаний ННК.





Как известно, ННК в своей сети автозаправочных станций стремится предоставить автомобилистам ДФО принципиально новый уровень обслуживания.

Сюда входит не только качество топлива, производимого на одном из самых технологичных нефтеперерабатывающих заводов России, но и создание комфортных условий - возможность выпить кофе со свежей выпечкой или приобрести товары в дорогу оценили уже многие водители нашего региона, а тематические акции стали логичным этапом развития сервиса сети АЗС ННК.



