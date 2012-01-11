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Страховщиков ждет падение сборов по ОСАГО

11 Января 2012, 16:09 | Дальний Восток

11 января, ZRPRESS. Сборы по ОСАГО страховых компаний в первом квартале могут снизиться из-за нового порядка техосмотра, который заработал с начала января 2012 года. Некоторые страховщики из топ-10 на рынке ОСАГО полагают, что за этот период падение объема сборов может достичь 10%.

По новому закону о техосмотре, который заработал с 1 января этого года, Российскому союзу автостраховщиков (РСА) была отведена роль контролирующего органа над пунктами техосмотра, которые были переданы в частные руки. Кроме того, по новым правилам получить полис ОСАГО невозможно без прохождения техосмотра: такой порядок был установлен для того, чтобы исключить коррупцию при его прохождении и снизить количество аварий на дорогах, пишет РБК daily.

Однако на межведомственном совете по страхованию, прошедшем в Минфине в конце декабря 2011 года, ряд топ-менеджеров компаний выступили с предложением ввести мораторий на требование иметь талон техосмотра (ТО) для покупки полиса ОСАГО. «Инфраструктура для прохождения ТО с 1 января не готова к новому порядку. При этом полис ОСАГО невозможно выписать, если талон ТО действует менее полугода. Проблема колоссальная», — заявил тогда гендиректор «РЕСО-Гарантии» Дмитрий Раковщик. А гендиректор «Ингосстраха» Александр Григорьев вообще высказался за отмену техосмотра.

Но опрошенные вчера РБК daily страховщики не разделили пессимизма коллег. «Ведущие страховые компании в ноябре-декабре прошлого года предлагали своим клиентам заранее переоформить договоры страхования ОСАГО, срок действия которых заканчивался в первом квартале 2012 года. Из-за досрочного перезаключения договоров можно предполагать, что объем рыночной премии в первом квартале этого года может оказаться ниже показателей за аналогичный период прошлого года», — отметил директор по маркетингу и коммуникациям СГ «Уралсиб» Вадим Саралидзе.

Такого же мнения придерживаются и в страховой компании «Альянс». «Думаю, что падение сборов по ОСАГО в первом квартале 2012 года может составить 5—10%», — предположил руководитель блока розничных продаж МСК Сергей Ефремов. По словам вице-президента компании «Ингосстрах» Ильи Соломатина, падение сборов по ОСАГО можно будет наблюдать в январе текущего года, оно составит не более 5%.

Некоторые топ-менеджеры страховых компаний обеспокоены не снижением сборов, а ситуацией, которая может сложиться с комиссионным вознаграждением за продажу полисов в пунктах техосмотра, ведь, например, банки за продажу страховых продуктов берут комиссию в среднем 45%. В РСА РБК daily сказали, что контролируют непосредственно пункты техосмотров, при этом напомнили, что по правилам профессиональной деятельности союза комиссия агенту не может превышать 10%.

Автор: RBC daily
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