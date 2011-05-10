До 18 мая работает "горячая линия" "Что делать с техосмотром?"

До 18 мая в Общественной палате РФ будет работать "горячая линия" "Что делать с техосмотром", по результатам которой будут подготовлены предложения Президенту РФ о процедуре прохождения технического осмотра автомобилей, сообщает пресс-служба палаты.

Напомним, Президент РФ Дмитрий Медведев поручил к 1 июля подготовить предложения о существенном упрощении процедуры техосмотра транспортных средств или о полной его отмене.

"Поскольку вопрос касается большинства наших граждан, надо спросить у них, нужен ли ТО вообще и какая процедура будет удобна и полезна для автовладельцев", - сказал курирующий работу "горячей линии" член Общественной палаты Сергей Вострецов, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что с 4 мая в течение двух недель по телефону 8-800-700-8-800 и электронной почте tehosmotr@oprf.ru будут приниматься предложения от граждан на тему, "нужен ли техосмотр, если нужен, кто должен давать заключение о пригодности к использованию транспортного средства и на основании каких показателей".

В конце мая члены ОП проведут слушания, на которых озвучат данные мониторинга.

"Обобщенные предложения от граждан мы направим президенту России", - подчеркнул Вострецов, пишут РИА Новости.