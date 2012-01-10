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В Дейтройте назвали лучшие автомобили 2011 года
10 января, ZRPRESS. Автомобилем 2011 года в классе легковых машин на Северо-Американском автосалоне в Детройте назвали Hyundai Elantra, сообщает официальный сайт устроителей мероприятия.
Эта марка обошла финалистов в этой подгруппе - Ford Focus и Volkswagen Passat. В прошлом году награда досталась гибриду Chevrolet Volt 2011 года, способному преодолеть около 60 километров на электрическом ходу от батарей.
Специалисты отмечают компактность Hyundai Elantra, главным достоинством которого является минимальное потребление бензина - средний расход составляет семь литров на сто километров. В сегменте компактных и экономичных автомобилей Elantra может посоперничать с такими гигантами, как Honda и Toyota.
У новой Elantra Limited на центральной консоли располагается 7-дюймовый сенсорный экран, на котором размещены элементы управления навигацией и аудио с возможностью интеграции iPod. Благодаря XM NavTraffic и NavWeather водитель может получать информацию о пробках, погоде, стоимости акций и спортивных результатах. Для пассажиров задней части салона также предусмотрена возможность подогрева сидений.
В классе внедорожников пальма первенства вручена Land Rover Range Rover Evoque, перехватившему ее от прошлогоднего лидера FordExplorer. В тройке финалистов также фигурировали BMW X3 и Honda CR-V.
Лучший автомобиль года выбирается тайным голосованием около 50 журналистов, пишущих об автомобильном рынке. Международный североамериканский автосалон, который в 2012 году проходит в 24-й раз, продлится до 23 января. В понедельник начался предпоказ для прессы, пишет РИА Новости.
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