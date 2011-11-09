Автомобили Ford будут блокировать звонки во время движения

Компания Ford представила технологию, позволяющую блокировать входящие телефонные звонки и SMS-сообщения во время движения. Функция «Не беспокоить» является элементом системы MyKey, предоставляющей родителям возможность повысить безопасность вождения среди начинающих водителей благодаря программируемому ключу.

С помощью Bluetooth новая функция блокирует поступающие на мобильный телефон входящие звонки и текстовые сообщения, перенаправляя вызовы на голосовую почту и сохраняя сообщения в памяти телефона для просмотра позже, пишет CNews.

Функция будет устанавливаться в стандартной комплектации на некоторые европейские модели Ford, оснащенные системой MyKey, с 2012 г. Согласно исследованиям, европейские водители в возрасте до 25 лет в 3 раза более подвержены смертельному риску по сравнению с опытными водителями.