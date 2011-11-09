За мелкое ДТП водитель получит вдвое больше

Выплаты по ОСАГО для автовладельцев, оформляющих документы без участия ГИБДД, увеличатся с 25 до 50 тысяч рублей, но есть риск, что цена страховки увеличится в разы

Законопроект, предусматривающий повышение минимальных выплат по ОСАГО уже внесен на рассмотрение депутатов Госдумы. Изменения вносятся в 11 статью закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Процедура оформления ДТП без вызова на место аварии сотрудника дорожной инспекции применяется на практике с 1 марта 2009 года. Как ранее писал Gudok.ru, отказаться от вызова гаишника можно только в том случае, если произошла мелкая дорожная авария с участием двух автомобилей, в ней никто не пострадал, а вред причинен лишь имуществу автомобилистов.

Такая мера направлена на уменьшение количества заторов на дорогах, так как столкнувшиеся авто, не подлежащие перемещению, образуют преграды на нескольких полосах движения. Оформление мелких дорожных аварий без участия сотрудников ГИБДД занимает гораздо меньше времени, пробки на дорогах рассасываются быстрее, а сами патрульные получают возможность выезжать на действительно важные происшествия.

По данным статистики, число незначительных ДТП без пострадавших, так называемого «железа», неуклонно растет -



если в 2005 году их было

зафиксировано 1,7 млн, то

в прошлом - уже 3,4 млн.

Однако широкого применения возможность оформить аварию без инспектора ГИБДД не нашла. В соответствии с правилами, у участников аварии не должно быть разногласий, а такое бывает крайне редко.



Известно также, что выплату по ОСАГО от страховой компании при самостоятельном оформлении получить сложно - это больше всего отпугивает автомобилистов.

Одной из мер уменьшения пробок на участке трассы, где произошла дорожная авария, было предложение установить минимальные временные рамки прибытия на место происшествия сотрудников ГИБДД. Однако на практике выяснилось, что поторопить гаишников не представляется возможным. «В одной только Москве ежедневно происходит огромное количество мелких аварий. В то время как численность личного состава Госавтоинспекции ограничена, - подчеркнули в МВД РФ. – Норматив прибытия автоинспектора на место ДТП с пострадавшими на сегодняшний день составляет 20 минут с момента вызова».

По данным Генпрокуратуры в ГИБДД нет временных рамок прибытия инспектора на место автокатастрофы. Из-за подобного упущения и образуются многочисленные пробки. С требованием об устранении упущения Генпрокуратура обратилась к министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву, приравняв часовое оформление ДТП к настоящему бедствию.

На сегодняшний момент существует единый тариф ОСАГО, установленный постановлением правительства. При этом стоимость полиса меняется в зависимости от мощности автомобиля. «Однако страховщики пытаются незаконно конкурировать между собой, в том числе предлагая различные подарки и скидки», - пояснила начальник отдела страхового рынка ФАС Ирина Акимова. Поэтому в ведомстве предложено при расчетах стоимости страховки установить нижние и верхние границы ценовых значений.

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин уверен, что введение ценового ограничения целесообразно, так как клиенты будут выбирать страховую компанию более осмотрительно, тщательно изучая предлагаемые условия страхования. «Высока вероятность, что страховщики, даже не сговариваясь, начнут устанавливать цены на ОСАГО если не у максимальных границ, то уж точно выше сегодняшнего уровня. В этой ситуации ФАС уже ничем не поможет».

Если страховщики прибегнут к такому способу обогащения, то автомобилистам придется переплачивать за страховку. По словам Травина, цены на услугу могут вырасти в три раза: «Если раньше владельцы обычной отечественной машины платили за страховку две-четыре тысячи рублей, то теперь она может обходиться в 10 тысяч рублей».



