Ценовое табло

В управлении Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю «ЗР» сообщили о поступлении уведомления от ОАО «Хабаровскнефтепродукт» о предстоящем повышении цен на бензины. В пресс-службе НК «Альянс» рассказали, что, по предварительной оценке, необходимо повысить цены в опте хотя бы на 2-3 тыс. руб. за тонну, а в рознице, соответственно, – не менее чем на 2 руб. за литр.

Теперь антимонопольщикам предстоит проверить обоснованность такого шага нефтяников. Выборочную проверку основных составляющих формирования цены провел и «ЗР».

Прежде всего, следовало обратить внимание на сырье. Нефть для переработки на Хабаровском НПЗ в августе подорожала более чем на 25% против июльских объемов. В пересчете на литр это около 1,85 руб. дополнительных затрат на производство литра бензина.

Следует учитывать, что мощности Хабаровского завода по производству товарных бензинов предельно загружены, выпускается порядка 34 тыс. тонн высокооктановых в месяц. И, тем не менее, в июле этих объемов едва хватило для обеспечения сети АЗС «Альянс» на Дальнем Востоке. По прогнозу, в августе, когда потребление бензина традиционно растет, «Альянсу» может уже не хватить порядка 3 тыс. тонн для собственных заправок.

Где взять дополнительные объемы бензинов? Во-первых, получить больший объем популярного 92-го бензина можно за счет вовлечения крупных объемов добавки МТБЭ. Однако себестоимость такого бензина окажется существенно выше, чем стандартного хабаровского, который изготовляется из риформата.

Во-вторых, очевидно, необходима закупка на сторонних заводах. Как сообщил «ЗР» руководитель пресс-службы «Альянса» Андрей РУМЯНЦЕВ, компания закупила на август 5 тыс. тонн бензинов и прорабатывает возможности дополнительных закупок топлива для «Хабаровскнефтепродукта», «Приморнефтепродукта» и «Амурнефтепродукта». Но цена этого покупного бензина также значительно выше хабаровского. Часть издержек компания берет на себя, – в сбытах «Альянса» в августе ожидаются убытки, – другую часть издержек придется нести потребителю.

Итак, подорожавшее сырье, дорогостоящие добавки и дорогой транспорт со сторонних заводов требуют поднять цены хотя бы на 2-2,50 руб. за литр. Наполнить дальневосточный рынок, не повысив цены, сегодня просто невозможно.

«Альянс» уже в июле практически прекратил оптовую реализацию высокооктановых бензинов. Объем нереализованных заявок составил 13,5 тыс. тонн. По данным многолетних наблюдений за рынком, августовское сезонное увеличение спроса в прежние годы фиксировалось на отметке от 4% до 16%. Пик спроса придется на сентябрь. А в октябре ожидается остановка на ремонт Комсомольского и Ангарского НПЗ, которые активно снабжают бензином потребителей на Дальнем Востоке.

Напомним, традиционно на Дальний Восток завозилось порядка 15-20 тыс. тонн в месяц. Однако в этом году поставки с Запада практически пресеклись. Что касается «Альянса», то его службами сбыта в первой половине 2010 года было приобретено 30,1 тыс. тонн бензинов Аи-93, Аи-95 и Аи-98, а за тот же период текущего года – лишь 2,1 тыс. тонн. Причина проста: с учетом доставки приведенная оптовая цена западного бензина составляла в июле для Благовещенска - 40-43 тыс. руб. за тонну, для Хабаровска 40,5-44 тыс. руб., для Владивостока - 41-44,5 тыс. руб. (в то время как розничные цены на хабаровский бензин «Альянса», в пересчете на тонны, составляли 35,9-37,2 тыс. руб.).

Выходит, что возобновить закупки можно, увеличив розничную цену в среднем на 6-8 руб. за литр. Кстати, в НК «Альянс» проработали и вариант импорта корейского бензина. Его оптовая цена во Владивостоке составила бы в июле 46-47 тыс. руб. за тонну.

По данным «ЗР», на минувшей неделе в Хабаровске, Владивостоке и Благовещенске прошли закрытые совещания в органах региональной власти, в которых приняли участие представители «Роснефти» и «Альянса», оптовые покупатели бензинов и чиновники ФАС. Рассматривались те же вопросы повышения цен на бензин. Этот шаг пугает руководство регионов, потому что будет иметь неприятные социальные последствия, что вдвойне некстати накануне сезона больших выборов. Но угроза возможного дефицита заставляет внимательнее отнестись к доводам нефтяников – запас рентабельности находится на пределе и у «Роснефти». Хотя, по данным «ЗР», представители «Роснефти» на прошедших совещаниях заверили, что компания наконец покроет весь спрос со стороны коммерсантов, который не удовлетворялся в предыдущие месяцы.

На совещаниях были озвучены предложения по мерам, способным нормализовать ситуацию на бензиновом рынке Дальнего Востока. В частности, «Альянс» предложил включить бензин в число приоритетных грузов для транспортировки по железной дороге. Отмечена была и целесообразность введения специальных транспортных тарифов на доставку нефти и нефтепродуктов, что, впрочем, относится к компетенции федеральных органов. Тем не менее у властных структур еще сохраняется выбор. Каким он будет – увидим на информационных табло бензозаправок.