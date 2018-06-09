ННК поставляет на внутренний рынок весь бензин Хабаровского НПЗ

ННК – единственная российская компания, которая поставляет весь объем произведенного топлива на внутренний рынок

«Учитывая возросшую потребность внутреннего рынка в моторных топливах, объем поставок компании светлых нефтепродуктов на рынок составляет порядка 100%», – отметил представитель компании, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Напомним, ННК является крупнейшим игроком на розничном рынке Дальнего Востока. Доля компании на розничном рынке в ключевых регионах Дальнего Востока достигает порядка 45%, ей принадлежит Хабаровский НПЗ с объемом переработки 6 млн тонн.

Для стабилизации цен на рынке Дальнего Востока ННК стала использовать принцип заключения долгосрочных договоров на поставку нефтепродуктов мелким оптом с формульным ценообразованием, тем самым обеспечивая прозрачный механизм формирования цены и гарантированные поставки нефтепродуктов для удовлетворения нужд потребителей. Данный принцип также позволяет независимым операторам АЗС на Дальнем Востоке в период низкого спроса на бирже получать дополнительные доходы, подчеркивают в компании.