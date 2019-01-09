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Цены на АЗС от ВИНКов полностью соответствуют условиям соглашения с Правительством РФ
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Новому 2019 году чуть больше недели, а автомобилисты Дальнего Востока уже заметили изменения в ценах на топливо. Откровенно говоря, рост цен не стал неожиданностью. Экономическая ситуация в стране (рост налогов, транспортных тарифов, инфляция и пр.) этому всячески способствуют. Да и эксперты не раз предупреждали, что и этот Новый год не станет исключением и цены на АЗС неминуемо пойдут вверх. Что и произошло.
Так, поднялась стоимость топлива в регионе на АЗС Группы «ННК». В ночь на 5 января очевидцы зафиксировали изменения на ценовом табло - все виды топлива прибавили 1,6-1,7%. АИ-92 с 41,9 рубля за литр подорожал до 42,61, АИ-95 вместо 42,8 стал стоить 43,52 рублей, АИ-98 — 46,3 против прежних 45,5 рубля за литр. Зимнее дизельное топливо также подорожало на 1,7% — с 46,85 до 47,64 рубля за литр.
Примерно в эти же сроки произошло подорожание топлива и на заправках «Роснефти». Все виды топлива здесь прибавили 1,6% к стоимости. АИ-92 теперь стоит 42,6 рубля за литр вместо 41,9, АИ-95 – 43,5 вместо 42,8, АИ-98 – 46,25 против 45,25, а ДТ – 47,6 против 46,85 ранее.
А вот так называемые независимые АЗС несколько снизили цены практически на все виды топлива (объясняется такая щедрость просто: «независимые», как правило, ориентируются на биржевые цены, а ВИНКи – продают продукцию собственного производства). Однако, что интересно, при этом новые цены у многих остались выше, нежели повышенные цифры на заправках ННК и «Роснефти».
Кстати, на АЗС «Роснефти» не стали, как говорится, мудрствовать лукаво и просто везде повесили объявления, что цены на топливо повышены из-за увеличения НДС.
Как сообщили же «Золотому Рогу» в Группе ННК, новый уровень цен на АЗС этой сети полностью соответствует условиям соглашения с Правительством РФ и зафиксирован в подписанном в прошлом году документе.
Напомним, цены на заправках компании ННК сдерживались с конца мая 2018 года. В данный момент они не превышают значений, определенных в соглашении. За этим в ежедневном режиме пристально следят Минэнерго и ФАС.
В ННК подтвердили, что повышение цен в начале января 2019 года связано исключительно с увеличением ставки НДС: с 1 января она выросла с 18 до 20 процентов. Не стоит также забывать и об инфляции, которая начиная с осени 2018 года начала свой традиционный разбег.
Эксперты напоминают, что это не последнее изменение цен в этом году. Исходя из вышеупомянутого соглашения Правительства РФ с ВИНКами, в 2019 году топливо подорожает еще на 4-4,6%.
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