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Дамский ассортимент "Зеленого угла"
Представляем вашему вниманию обзор цен авторынка "Зеленый угол". Не совсем обычный. Он посвящен так называемым "дамским" автомобилям.
Начнем с самого популярного "дамского" джипика "Сузуки Эскудо". В настоящее время 3-дверные "Эскудики" 91-94-го годов выпуска стоят на "Зеленке" в пределах от $ 3000 до 3500, 5-дверные такого же возраста - от $ 3800 до 5000. "Сузуки Эскудо" следующего поколения - с хромированной решеткой радиатора и, как правило, 2-литровым бензиновым мотором или дизелем уже заметно дороже: за "3-дверку" просят около 5-ти тысяч "зеленых", а за длинный - 6,5. Ну и самыми дорогими среди "Эскудиков" являются автомобили 1998-го модельного года. Пятидверный в зависимости от применяемого двигателя оценивают в $ 10-12 тыс., а короткий можно купить и за 8 "штук".
Заметим, что "Сузуки Эскудо" - не единственный джип, пользующийся особой популярностью у прекрасной половины человечества. Аналогичная ситуация и с короткобазным "РАВ 4"от компании "Тойота". Женщины за рулем этого "пляжного джипа" встречаются ни чуть не реже, чем мужчины. Если не чаще. Хотя стоит он совсем не дешево. За 3-дверный "РАВ" 95-го года просят около $ 6,5 тысяч долларов, а пятидверный стоит примерно на 1,5 "штуки" дороже.
Самым же "настоящим" из "дамских внедорожников" является новый джип "Сузуки Джемини-Самурай"98-го года выпуска. "Кондовую" конструкцию он сохранил от своего квадратного предка, выпускавшегося более 10-ти лет, но внешность приобрел "лупоглазую и добренькую". А такая машина, как известно, мужчине не совсем к лицу. Да и отдать за "малыша" более $ 7 тысяч мужчина вряд ли решится. Тем более что за такие деньги можно и настоящий большой джип купить. "Изудзу Бигхорн", например, или "Мицубиси Паджеро".
Самая "дамская", на наш взгляд, машинка - это, конечно, "Тойота Сера". Стоит этот необычный "аквариум с дверками-крыльями" около $ 3 тысяч. И это при 10-11-летнем возрасте машины.
По сравнению с другими автомобилями малого класса это, конечно, дорого, но высокая цена - это характерная особенность всех "дамских" автомобилей. Очевидно, их продавцы уверены, что для женщины стоимость машины - аргумент не самый главный. Гораздо важнее - внешний вид и комфорт. Яркий пример тому - сделанная на базе "Спринтера" "Тойота Марино". Если суперованный "Спринтер" 94-го года нам удалось найти за $ 2800, то стартовая цена его "дамской" версии составила $ 3300. Хотя и это еще не предел. 7-летняя "Тойота Королла Церес"с двигателем объемом 1.600 кубиков вообще продавалась за 3,5 "штуки".
Чисто "дамскими" автомобилями считаются и 3-дверные хэтчбэки "Тойота Корса", а также ее близняшки "Терцел"и "Королла-2". Цены на них сейчас вполне доступны. Например, "Терцел" 94-го года с двигателем объемом 1300 "кубиков" и автоматам предлагается за $ 2400, а "Корса" такого же возраста, но с двигателем-полторашкой - почему-то на две сотни дешевле.
И завершают обзор два ярко-красных спортивных автомобиля, поклонниц которых среди представительниц прекрасной половины человечества тоже хватает. Роскошную тюнинговую "Хонду Прелюд"7-летнего возраста можно купить за $ 4500, а вот для покупки "Мицубиси Эклипса"98-го года выпуска нужно иметь в кармане, как минимум, $ 10 тыс.
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