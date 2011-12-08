www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Распечатать

Дамский ассортимент "Зеленого угла"

08 Декабря 2011, 18:01 | Дальний Восток

Представляем вашему вниманию обзор цен авторынка "Зеленый угол". Не совсем обычный. Он посвящен так называемым "дамским" автомобилям.

Начнем с самого популярного "дамского" джипика "Сузуки Эскудо". В настоящее время 3-дверные "Эскудики" 91-94-го годов выпуска стоят на "Зеленке" в пределах от $ 3000 до 3500, 5-дверные такого же возраста - от $ 3800 до 5000. "Сузуки Эскудо" следующего поколения - с хромированной решеткой радиатора и, как правило, 2-литровым бензиновым мотором или дизелем уже заметно дороже: за "3-дверку" просят около 5-ти тысяч "зеленых", а за длинный - 6,5. Ну и самыми дорогими среди "Эскудиков" являются автомобили 1998-го модельного года. Пятидверный в зависимости от применяемого двигателя оценивают в $ 10-12 тыс., а короткий можно купить и за 8 "штук".

Заметим, что "Сузуки Эскудо" - не единственный джип, пользующийся особой популярностью у прекрасной половины человечества. Аналогичная ситуация и с короткобазным "РАВ 4"от компании "Тойота". Женщины за рулем этого "пляжного джипа" встречаются ни чуть не реже, чем мужчины. Если не чаще. Хотя стоит он совсем не дешево. За 3-дверный "РАВ" 95-го года просят около $ 6,5 тысяч долларов, а пятидверный стоит примерно на 1,5 "штуки" дороже.

Самым же "настоящим" из "дамских внедорожников" является новый джип "Сузуки Джемини-Самурай"98-го года выпуска. "Кондовую" конструкцию он сохранил от своего квадратного предка, выпускавшегося более 10-ти лет, но внешность приобрел "лупоглазую и добренькую". А такая машина, как известно, мужчине не совсем к лицу. Да и отдать за "малыша" более $ 7 тысяч мужчина вряд ли решится. Тем более что за такие деньги можно и настоящий большой джип купить. "Изудзу Бигхорн", например, или "Мицубиси Паджеро".

Самая "дамская", на наш взгляд, машинка - это, конечно, "Тойота Сера". Стоит этот необычный "аквариум с дверками-крыльями" около $ 3 тысяч. И это при 10-11-летнем возрасте машины.

По сравнению с другими автомобилями малого класса это, конечно, дорого, но высокая цена - это характерная особенность всех "дамских" автомобилей. Очевидно, их продавцы уверены, что для женщины стоимость машины - аргумент не самый главный. Гораздо важнее - внешний вид и комфорт. Яркий пример тому - сделанная на базе "Спринтера" "Тойота Марино". Если суперованный "Спринтер" 94-го года нам удалось найти за $ 2800, то стартовая цена его "дамской" версии составила $ 3300. Хотя и это еще не предел. 7-летняя "Тойота Королла Церес"с двигателем объемом 1.600 кубиков вообще продавалась за 3,5 "штуки".

Чисто "дамскими" автомобилями считаются и 3-дверные хэтчбэки "Тойота Корса", а также ее близняшки "Терцел"и "Королла-2". Цены на них сейчас вполне доступны. Например, "Терцел" 94-го года с двигателем объемом 1300 "кубиков" и автоматам предлагается за $ 2400, а "Корса" такого же возраста, но с двигателем-полторашкой - почему-то на две сотни дешевле.

И завершают обзор два ярко-красных спортивных автомобиля, поклонниц которых среди представительниц прекрасной половины человечества тоже хватает. Роскошную тюнинговую "Хонду Прелюд"7-летнего возраста можно купить за $ 4500, а вот для покупки "Мицубиси Эклипса"98-го года выпуска нужно иметь в кармане, как минимум, $ 10 тыс.

Автор: По материалам сети Интернет
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru