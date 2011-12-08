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За автомобиль заплатим дважды
На прошлой неделе в правовых базах появилось определение Конституционного суда "Об отказе в принятии к рассмотрению запроса палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области о проверке конституционности пункта 1 статьи 374 Налогового кодекса РФ" № 451-О от 14 декабря 2004 года. Суд признал, что два налога: на имущество и транспортный взимаются с одного и того же транспортного средства на законных основаниях.
Суть дела такова: в КС обратились с запросом депутаты Свердловской области. Речь идет о том, что налогом на недвижимое имущество облагается движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе как основное средство. По мнению заявителей, эта норма допускает включение транспортных средств, облагаемых транспортным налогом, в число объектов налогообложения по налогу на имущество организаций. Другими словами, раз заплатил за авто как за имущество, то уже не следует платить за него транспортный налог, так как получается, что предприятия таким образом уплачивают за один и тот же период два разных региональных налога за один и тот же объект налогообложения. На юридическом языке сей факт следует считать двойным налогообложением, считают авторы запроса. В то время как законодательство выдвигает в качестве обязательного требования, предъявляемое к любому налогу, наличие самостоятельного объекта налогообложения.
Кроме вопроса по двойному налогообложению объекта у авторов запроса есть еще одно возражение - различное налогообложение транспорта организаций и индивидуальных предпринимателей нарушает принцип равного налогового бремени вне зависимости от формы предпринимательской деятельности.
Суд, однако, решил что налог на имущество организаций и транспортный налог имеют разные экономические и правовые характеристики. Налоговая база по налогу на имущество организации определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения. При определении налоговой базы имущество учитывается по его остаточной стоимости. Плательщиками транспортного налога Налоговый кодекс признает лиц, на которых зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения.
С учетом особенностей транспортного налога его налоговая база определяется в соответствии с критериями, позволяющими, в частности, определить степень воздействия транспортного средства на состояние дорог. Для транспортных средств это мощность двигателя, выраженная в лошадиных силах. Таким образом, делает вывод суд, налог на имущество организаций и транспортный налог имеют самостоятельные объекты налогообложения и соответственно налоговые базы. По налогу на имущество они определяются его стоимостным выражением, а по транспортному - "физическими свойствами, обусловливающими соответствующий уровень воздействия на состояние дорог общего пользования". А взимание за одно транспортное средство и налога на имущество и транспортного не может рассматриваться как двойное налогообложение одного и того же экономического объекта. Так что налогоплательщикам, похоже, придется лишь смириться с этой законотворческой абракадаброй и платить дважды за одно и то же авто.
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