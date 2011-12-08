Вице-премьер Иванов мечтает установить на мусоровозы ГЛОНАСС, а на оборудование без него - ввести ввозные пошлины

МОСКВА, 19 июля, ZRPRESS. Вице-премьер Сергей Иванов считает необходимым оснастить все автомобили-мусоровозы в России системой ГЛОНАСС. Такое мнение он высказал журналистам во время посещения автоцентра АВТОВАЗа в Москве. "Моя мечта - оборудовать все мусоровозы системой ГЛОНАСС", - сказал Иванов.

По его мнению, это позволит значительно улучшить экологическую обстановку в стране: "Не секрет, что зачастую мусоровозы вывозят мусор не на сертифицированные полигоны, расположенные далеко от городов, а до ближайшего леса".

По мнению вице-премьера, лишь установка навигационных систем, которые будут отслеживать перемещение автотранспорта, позволит решить эту проблему, а также сократить число "левых" рейсов.

Вице-премьер РФ Сергей Иванов также сообщил, что импортные пошлины на ввоз оборудования, не поддерживающего спутниковую систему ГЛОНАСС, могут быть введены с 1 января 2012 г.

Вице-премьер отметил: «Есть планы ввести таможенные пошлины на импорт аппаратуры с навигационной системой GPS. Если ГЛОНАС-GPS - пошлина останется нулевой».