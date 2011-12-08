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Sollers идет в Казахстан
08 Декабря 2011, 18:26 | Дальний Восток
Российская компания Sollers и "Авиавто" в пятницу подписали меморандум о намерениях по созданию совместного производства на территории Казахстана.
Подписание документа прошло в присутствии глав правительств России и Казахстана Владимира ПУТИНА и Карима МАСИМОВА. Детали соглашения пока не уточняются.
"Правый руль".
Автор: По материалам информагентств
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