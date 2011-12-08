Sollers идет в Казахстан

Российская компания Sollers и "Авиавто" в пятницу подписали меморандум о намерениях по созданию совместного производства на территории Казахстана.

Подписание документа прошло в присутствии глав правительств России и Казахстана Владимира ПУТИНА и Карима МАСИМОВА. Детали соглашения пока не уточняются.

"Правый руль".