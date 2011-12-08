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Для ГИБДД правила не писаны?

08 Декабря 2011, 20:50 | Дальний Восток

Обиженные автолюбители прознали, что добрая часть автопарка полка ДПС ОГИБДД УВД Владивостока, ежедневно выезжающая на дороги города, не имеет разрешений на спецсигналы и тем самым нарушает закон.

Дотошные граждане провели свое расследование и выяснили, что не все патрульные машины имеют отметки в "техталоне", а следовательно, и право присутствовать на городских магистралях, а уж тем более доводить постоянным воем сирен детей до икоты. Мы попытались было выяснить правдивость информации и обоснованность предъявляемых к городской ГАИ претензий, обратившись непосредственно на Фонтанную, 10. Однако ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию нам так и не смогли. Или не пожелали.

Кроме того, выяснилось, что существует письменный приказ одного из руководителей ГАИ края, дающий перманентное право на использование спецсигналов, но, как нам шепнули по секрету, в случае "разборок" приказ этот будет спрятан куда подальше.

Если информация найдет свое подтверждение, руководству ГИБДД Владивостока светят нешуточные неприятности. Например, командир полка как юридическое лицо может "попасть" на штраф в 500 тыс. руб.

А тут еще рассказывают, что утром минувшей субботы владивостокская милиция чуть было не "встала на уши". Виновником переполоха оказался тюнингованный под "джип-троффи" Nissan Safari. За рулем задержанного у поста ДПС джипа оказался высокопоставленный сотрудник краевой милиции. Пикантности ситуации добавлял не только факт присутствия на задержании всей верхушки городской ГАИ, но и то, как шептались наши информаторы из низовых милицейских подразделений, что "чин" управлял джипом, не имеющим госрегистрации. В связи с этим хотелось бы напомнить руководству краевой милиции о существовании Приказа министра внутренних дел от 3 ноября 2007 г. Этот документ, кстати, поставил сотрудников милиции, в части исполнения автодорожных законов, в один ряд с остальными участниками дорожного движения.

Так что протокол на зарвавшегося начальника составить все-таки надо, а то некрасиво получается - страна напрягается над выполнением Президентской программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах", а тут такое...

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