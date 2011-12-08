Вспотел, но сэкономил

"Неважно, едете ли вы в экологически чистом гибриде или тяжеленном американском внедорожнике, вы без проблем может сэкономить добрую половину топливного бака", - заявляет американский автомобильный эксперт Аарон Голд, который предлагает несколько несложных и проверенных способов сэкономить топливо.

Если вы их попробуете на деле, говорит эксперт, то уже совсем скоро заметите, что реже начали заезжать на заправку. Конечно, использование каждого совета по отдельности большого эффекта не даст, поэтому подходить к экономии нужно комплексно.

Если решились экономить, то первым делом нужно проверить воздушный фильтр. Грязный воздушный фильтр ограничивает поток воздуха внутрь мотора, что негативно сказывается на его работе, а значит, и неверно расходует топливо. Проверить и заменить воздушный фильтр - дело пары минут: снимите его и поднимите на просвет - если свет не проходит, фильтр стоит заменить. Также в целях экономии следует использовать "легкие" моторные масла с низкой вязкостью на основе синтетики или полусинтетики для двигателя. Эти масла снижают потребление топлива по сравнению с традиционными минеральными маслами с более высокой вязкостью до 6%.

Во-вторых, стоит проверить давление в шинах. "Мягкие" шины вслед за грязным фильтром - это самая распространенная причина, которая прямо влияет на расход топлива и которую водители игнорируют. Проверять давление следует в холодных шинах, поскольку движение нагревает резину и увеличивает давление. В некоторых случаях можно попробовать увеличить давление на 0,3 бар от нормы. Это снизит сопротивление качению, и хотя на детали подвески и кузова будут передаваться большие ударные нагрузки, пассажиры этого практически не заметят.

Для экономии топлива нужно ездить медленнее. Сохранение постоянной скорости сводит к минимуму нагрузку на узлы автомобиля, а значит, и снижает расход топлива. В час пик машины вынуждены то резко трогаться, то резко тормозить, в то время как грузовики спокойно едут без всяких резких движений. Езда цепочкой, вслед за каким-нибудь дальнобойщиком, сократит расход топлива, хотя для здоровья этот совет скорее можно считать вредительским.

Еще один совет по экономии топлива - осторожно пользоваться педалью акселератора. Резкий старт - верный способ израсходовать топливо впустую, поскольку при резких нажатиях на педаль газа в цилиндры подаются большие порции топлива. На малых скоростях не нужно использовать повышенные передачи, так как расход топлива повышается. Следует также избегать и резких торможений, особенно в карбюраторных машинах, где через жиклеры холостого хода высасывается избыточное количество топлива. Поэтому всегда внимательно следите за обстановкой на дороге, чтобы сбросить скорость в подходящий момент.

Следующий совет добавит жизни дискомфорта, но чего не сделаешь ради денег? Поэтому если хотите быть бережливым, то станьте ближе к природе: выключите кондиционер, он сжирает от 5 до 20% расходуемого топлива, откройте окна и наслаждайтесь свежим воздухом. Может, это и жарче, и грязнее, зато поможет дотянуть до АЗС в критической ситуации. А если боитесь вспотеть, но едете в место, где следует быть при полном параде, просто возите с собой запасную футболку или рубашку.

Откажитесь от тюнинга. Модные диски - это замечательно и в чем-то даже полезно, потому что владелец автомобиля внимательнее начинает относиться к внешнему виду авто и следить за ним. Но чем шире диски, тем большее аэродинамическое сопротивление они создают, и это негативно влияет на расход топлива. Старайтесь не менять серийные колеса, особенно если речь идет о долгой поездке - в дальних путешествиях эффект от использования узких колес весьма ощутим.

Неряхи тратят на бензин больше денег, поэтому бережливый водитель должен всегда проводить уборку в машине. Чем тяжелее машина, тем больше ей нужно топлива, чтобы дотащить ваше добро до пункта назначения. Также нужно снять багажник с крыши, если им уже полгода как не пользовались, - он оказывает сильное аэродинамическое сопротивление и сжирает много топлива.

Как ни парадоксально, но экономить позволит и езда на старой машине. Многие люди продолжают активно использовать прежнее авто, даже если уже купили новую. И хотя новая машина больше и красивее, она наверняка и топлива, ест больше, чем старая крошка. Хоть старая машина и выглядит похуже, зато проедет она дольше. Поэтому не выбрасывайте старую машину, которая ездит на дешевом топливе, - она еще может пригодиться.

И последний совет, который позволит резко снизить расходы на бензин, - не ездить. Возможно, предложение покажется глупым, но, согласитесь, что чем меньше вы водите машину, тем меньше вы тратите бензина. Ездите, в конце концов, на автобусе, поезде, перейдите на общественный транспорт. Используйте схему carpool - делите автомобиль для необходимых поездок с родственниками, друзьями, соседями. Пешеходные и велосипедные прогулки - вот самый хороший способ сэкономить и деньги, и здоровье. И всякий раз перед тем как прыгнуть в машину, частенько только для того, чтобы доехать до булочной за углом, спросите себя: а мне обязательно для этого садиться за руль?

За все надо платить. И поэтому, решившись на экономию топлива, вы обрекаете себя на нечастую медленную езду на старом автомобиле с выключенным кондиционером и перекачанными шинами, которые абсолютно точно передадут рельеф дороги вашей спине. Зато вечером, добравшись до дома и сняв пропитанную потом рубашку, вы радостно сможете пересчитать сэкономленные деньги и купить на них то, что покупают обычно бережливые люди - что-нибудь недорогое, но полезное.