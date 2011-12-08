Руль не влияет на аварии

Начальник ГИБДД России Виктор Кирьянов заявил, что автомобили с правым рулем не являются транспортными средствами, которые провоцируют ДТП.

Так, он сказал, что, например, в Хабаровском крае автомобили с правым рулем попадают в аварии не чаще чем машины с левым рулем. А серьезные ДТП возникают из-за самих водителей. "Причина - управление в нетрезвом состоянии, превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения. В общем, все те основные причины, которые у нас относят к числу основных нарушений, приводящие к тяжким последствиям", - заявил генерал-лейтенант Виктор Кирьянов.