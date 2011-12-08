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Иномарки в России обезумели

08 Декабря 2011, 18:32 | Дальний Восток

Когда закончится рост рынка иномарок, уже никто не знает. Все ждали, что в 2006 г., после рекордного 2005 г., продажи машин будут расти не слишком активными темпами. Однако российские покупатели в очередной раз посрамили пессимистов - машины скупают так активно, что их по-прежнему хватает далеко не всегда.

И главная тенденция начала 2006 г. такова - в лидеры вырываются те компании, которые имеют в России свои производства или могут представить недорогие машины. И если на Западе рост продаж в пределах 3-7% является просто отличным результатом, за который дают большие премии, то в России все, что меньше 50%, считается уже не слишком хорошим показателем. Среди брендов, находящихся в первой десятке, только три компании не превысили этот рубеж: Daewoo с ростом в 0,5%, Toyota с ростом в 34% и Mitsubishi - 17%.

По итогам первого квартала этого года самой популярной маркой вновь стала Hyundai - за три месяца продано 21 930 машин. А вот со вторым местом не совсем понятно. Если смотреть на официальные цифры, то получится, что его занимает марка Chevrolet - 17560 автомобилей. Однако эта цифра включает в себя и те машины, которые были сделаны на СП "GM-АвтоВАЗ". Отделять же Niva от всех остальных Chevrolet в концерне General Motors категорически не хотят, считая, что все автомобили, продаваемые под маркой Chevrolet, являются именно Chevrolet, а не чем-либо еще. Но мы в свою очередь скажем, что СП "GM-АвтоВАЗ" в I квартале отправил покупателям 8650 автомобилей. И поэтому "импортных" Chevrolet было куплено в России 8910 штук (а это уже 9-е место в рейтинге).

А далее развернулась ожесточенная борьба, в которой пока победил Ford - 15 950. Далее следует Daewoo (15 273), Toyota (15 033) и Mitsubishi (13 936).

Самые популярные марки автомобилей в России по итогам I квартала 2006 г. (по сравнению с тем же результатом прошлого года):

1. Hyundai - 21930 (+ 51%).

2. Ford - 15 950 (+ 85%).

3. Daewoo - 15 273 (+ 0,5%).

4. Toyota - 15 033 (+ 34%).

5. Mitsubishi - 13 936 (+ 17%).

6. Kia - 10 977 (+ 146%).

7. Renault - 10 654 (+ 133%).

8. Nissan - 10 235 (+ 71%).

9. Chevrolet - 8910 (+ 128,5%).

10. Mazda - 6196 (+ 85%).

Самые популярные модели иностранного производства в России по итогам 1 квартала 2006 года.

1. Ford Focus (в том числе модель C-MAX) - 11 025.

Стоит отметить, что Ford в данном случае несколько хитрит, объединяя продажи Focus и C-MAX, который построен на его базе. Все-таки C-MAX - это несколько другой автомобиль. Однако благодаря такому объединению Focus стал самой популярной в России моделью в I квартале этого года. Если же считать C-MAX отдельно, то тогда Focus оказался бы на 2-3 местах с результатом порядка 9-9,5 тыс.

2. Daewoo Nexia - 10 890.

3. Mitsubishi Lancer - 9051.

4. Hyundai Accent - 8535.

5. Renault Logan - 7566.

6. Chevrolet Lanos - 6028.

7. Toyota Corolla - 4685.

8. Nissan Almera - 4640.

9. Kia Spectra - 3950.

10. Mazda 3 - 3786.

Автор: Auto.mail.ru
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