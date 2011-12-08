Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Иномарки в России обезумели
Когда закончится рост рынка иномарок, уже никто не знает. Все ждали, что в 2006 г., после рекордного 2005 г., продажи машин будут расти не слишком активными темпами. Однако российские покупатели в очередной раз посрамили пессимистов - машины скупают так активно, что их по-прежнему хватает далеко не всегда.
И главная тенденция начала 2006 г. такова - в лидеры вырываются те компании, которые имеют в России свои производства или могут представить недорогие машины. И если на Западе рост продаж в пределах 3-7% является просто отличным результатом, за который дают большие премии, то в России все, что меньше 50%, считается уже не слишком хорошим показателем. Среди брендов, находящихся в первой десятке, только три компании не превысили этот рубеж: Daewoo с ростом в 0,5%, Toyota с ростом в 34% и Mitsubishi - 17%.
По итогам первого квартала этого года самой популярной маркой вновь стала Hyundai - за три месяца продано 21 930 машин. А вот со вторым местом не совсем понятно. Если смотреть на официальные цифры, то получится, что его занимает марка Chevrolet - 17560 автомобилей. Однако эта цифра включает в себя и те машины, которые были сделаны на СП "GM-АвтоВАЗ". Отделять же Niva от всех остальных Chevrolet в концерне General Motors категорически не хотят, считая, что все автомобили, продаваемые под маркой Chevrolet, являются именно Chevrolet, а не чем-либо еще. Но мы в свою очередь скажем, что СП "GM-АвтоВАЗ" в I квартале отправил покупателям 8650 автомобилей. И поэтому "импортных" Chevrolet было куплено в России 8910 штук (а это уже 9-е место в рейтинге).
А далее развернулась ожесточенная борьба, в которой пока победил Ford - 15 950. Далее следует Daewoo (15 273), Toyota (15 033) и Mitsubishi (13 936).
Самые популярные марки автомобилей в России по итогам I квартала 2006 г. (по сравнению с тем же результатом прошлого года):
1. Hyundai - 21930 (+ 51%).
2. Ford - 15 950 (+ 85%).
3. Daewoo - 15 273 (+ 0,5%).
4. Toyota - 15 033 (+ 34%).
5. Mitsubishi - 13 936 (+ 17%).
6. Kia - 10 977 (+ 146%).
7. Renault - 10 654 (+ 133%).
8. Nissan - 10 235 (+ 71%).
9. Chevrolet - 8910 (+ 128,5%).
10. Mazda - 6196 (+ 85%).
Самые популярные модели иностранного производства в России по итогам 1 квартала 2006 года.
1. Ford Focus (в том числе модель C-MAX) - 11 025.
Стоит отметить, что Ford в данном случае несколько хитрит, объединяя продажи Focus и C-MAX, который построен на его базе. Все-таки C-MAX - это несколько другой автомобиль. Однако благодаря такому объединению Focus стал самой популярной в России моделью в I квартале этого года. Если же считать C-MAX отдельно, то тогда Focus оказался бы на 2-3 местах с результатом порядка 9-9,5 тыс.
2. Daewoo Nexia - 10 890.
3. Mitsubishi Lancer - 9051.
4. Hyundai Accent - 8535.
5. Renault Logan - 7566.
6. Chevrolet Lanos - 6028.
7. Toyota Corolla - 4685.
8. Nissan Almera - 4640.
9. Kia Spectra - 3950.
10. Mazda 3 - 3786.
Новости тематики
- Мелкие АЗС взвинтили цены на дизтопливо
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- Завод Hyundai в Артеме запустят до конца 2014 года
- Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ
- В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
- На чем въезжаем в новый год?
- Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?
- «К 2020 году в наших автомобилях не умрет ни один пассажир» — Volvo
- Качественный бензин в России вновь откладывается
- Отголоски Фукусимы: «Зараженный радиацией» товар из Японии дальневосточники «отправляют домой»
Новости раздела
- Мелкие АЗС взвинтили цены на дизтопливо
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- В России будет введен новый порядок регистрации автомобилей
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Олег Кожемяко начал с жестких заявлений
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде
- Губернатор 4: Да придет спаситель
- В Правительстве Хабаровского края будут полностью сокращены три министерства