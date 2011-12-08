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Водительские права категорий С и D будут изменены
Полномасштабная автомобильная реформа постепенно набирает обороты. Сначала изменения коснулись ПДД, знаков, правил прохождения ТО и сдачи экзаменов в ГАИ, теперь же наступила очередь водительских прав. Как уже отмечалось, когда речь впервые зашла о дорожной обстановке и о необходимости нововведений, власти делали особый упор на то, что одними изменениями в ПДД ситуацию не поправить.
Совершенно правы те, кто утверждает, что нововведения станут эффективны только тогда, когда большинство автомобилистов пересмотрит свое поведение на дорогах. Именно поэтому следует сначала пересмотреть систему в целом, чтобы создать базу и установить приоритеты для формирования корректного и безаварийного стиля вождения. Сейчас у нас существует только пять категорий прав, в то время как опыт западных соседей показывает, что более детальная градация повышает уровень контроля нарушений и расширяет возможности для анализа. Члены Европейского Союза признают 12 категорий и подкатегорий. Особые права имеют желающие ездить на автомобиле с прицепом, им выдают права категории BE, автомобилисты с простой буквой "B" в документах не могут прицепить к своему транспортному средству ничего массой более 750 кг. Особое внимание уделено точной градации категорий водителей, имеющих право управлять общественным транспортом.
В России же, скорее всего, изменения в первую очередь коснутся категорий С и D: в них появятся подкатегории, которые четче разграничат права на вождение автомобилей по весу и количеству пассажирских мест. Водители, квалифицированные в категории D, к примеру, скоро потеряют свободу управлять и 8-местными мини-вэнами, и большими автобусами. Придется выбирать: ведь в случае, если вы хотите сидеть за рулем "микрика" типа "ГАЗели", вам вручат права D1 и запретят распоряжаться судьбой большего количества пассажиров. Кроме того, рассматривается также выделение категорий автомобилистов,, предпочитающих коробку-"автомат" и "механику". Кроме того, что любителям двух педалей предложат сдавать другие экзамены, так им еще и соответствующую пометку в правах сделают, запретив водить автомобили на "ручке".
Возникает справедливый вопрос: придется ли всем без исключения держателям прав проходить процедуру получения документов нового образца? По мнению представителей автошкол, это коснется только тех, кто получает права впервые или же по истечении 10 лет со дня выдачи. Таким образом, реформа имеет долгосрочные перспективы, сделать выводы о ее результатах можно будет лишь к 2017 году.
Автошколы относятся к нововведению с большой долей скепсиса. Связано это с тем, что подготовка водителей общественного транспорта в нашей стране сильно "хромает" и, если и будут введены новые категории, на профессионализме водителей это вряд ли скажется. Если раньше автобазы проводили тренинги и стажировки водителей транспорта и контроль был очень жестким, то сейчас, к примеру, на лето в Москву съезжается для заработка в качестве водителей автобусов большое количество автомобилистов, чья специальная подготовка вызывает сомнение. Лишь малая часть существующих автошкол в состоянии предоставить качественное практическое и теоретическое обучение, - что самое интересное, это мнение самих представителей автошкол.
По мнению начальника автошколы МГС Росто (ДОСААВ) Александра Журавлева, необходимо в корне поменять подход к подготовке водителей. Если у нас права раздаются направо и налево, то на Западе получение водительского удостоверения сопряжено с большими денежными затратами и усилиями, а выдача соответствующих документов приравнивается к освоению новой профессии. Похоже, что если с 1 января 2007 года на документах и появятся новые символы, то это не вызовет ни протеста, ни серьезного общественного резонанса вообще, как это было с введением новых ПДД.
"Правый руль".
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