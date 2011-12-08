Америке мешает японская иена

Искусственно заниженный курс иены к американскому доллару привел к получению японскими автопроизводителями неоправданной прибыли, заявил на конференции Детройтской региональной промышленной палаты Том Ла Сорда, президент Chrysler. Он сообщил, что намерен обсудить эту ситуацию с Джорджем Бушем во время встречи Президента США с главами "большой тройки", которая намечена на конец июня.

По словам Т. Ла Сорда, несправедливо рассчитанный курс иены приводит к тому, что японский автомобиль стоит в среднем на 3 000 долларов дешевле, чем американский того же класса. Ежегодно в США импортируется до 1,8 млн автомобилей из Страны восходящего солнца, и хотя в последние годы это количество несколько снизилось, поставки дешевых японских запчастей и комплектующих продолжают негативно влиять на американский автомобильный рынок.