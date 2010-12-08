Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Кому на Руси...
Пока чиновники из хозуправления Находки мечтают о свеженьких джипах стоимостью под 5 млн рублей, медицинские учреждения округа, включая cтанцию "скорой помощи", вынуждены довольствоваться бэушным 9-летним транспортом, который для них закупает администрация.
О планируемой МУП "Хозяйственное управление" Находкинского городского округа покупке двух дорогостоящих джипов уже сообщалось. Речь шла о приобретении двух автомобилей Toyota Land Cruiser 2010 года выпуска с кожаным салоном и кучей других примочек.
Очень контрастно на фоне этих покупок смотрится приобретение транспорта для детской поликлиники №1 города Находки в августе этого года. Автомобиль для перевозки медработников, которые ездят к заболевшим и температурящим деткам, должен был быть всего-то не старше 2001 года выпуска, а в качестве "наворотов" иметь домкрат и запасное колесо. Покупка обошлась в 490 тысяч рублей.
В июле этого же года для нужд "скорой помощи" был закуплен микроавтобус. По условиям контракта, он должен был быть не старше 2003 года и стоить не дороже 380 тысяч рублей.
Из дополнительных требований также - домкрат, запасное колесо, носилки, каталка и сирена с проблесковым маячком. В итоге подержанный автомобиль был куплен за 378 тысяч рублей, 2 тысячи сэкономили.
Еще один микроавтобус "скорой помощи" был куплен в апреле за 347 тысяч рублей.
Если подсчитать, то все три медицинских автомобиля обошлись администрации в 1 млн 248 тысяч рублей. Для сравнения, в 2 млн 295 тысяч рублей обошелся только один джип. Странная математика при распределении бюджетных средств. На одной чаше весов - жизнь и здоровье горожан, на другой - комфорт чиновников.
Новости тематики
- Завод Hyundai в Артеме запустят до конца 2014 года
- Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ
- В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
- На чем въезжаем в новый год?
- Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?
- «К 2020 году в наших автомобилях не умрет ни один пассажир» — Volvo
- Качественный бензин в России вновь откладывается
- Отголоски Фукусимы: «Зараженный радиацией» товар из Японии дальневосточники «отправляют домой»
- Автоматический запуск двигателя очень полезен в российском климате
- Не пойте за рулем!
Новости раздела
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
- На Сахалине активизируют перевод автотранспорта на газомоторное топливо
- Японские автомобили, на которых ездят многие приморцы, небезопасны
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"