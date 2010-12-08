Кому на Руси...

Пока чиновники из хозуправления Находки мечтают о свеженьких джипах стоимостью под 5 млн рублей, медицинские учреждения округа, включая cтанцию "скорой помощи", вынуждены довольствоваться бэушным 9-летним транспортом, который для них закупает администрация.

О планируемой МУП "Хозяйственное управление" Находкинского городского округа покупке двух дорогостоящих джипов уже сообщалось. Речь шла о приобретении двух автомобилей Toyota Land Cruiser 2010 года выпуска с кожаным салоном и кучей других примочек.

Очень контрастно на фоне этих покупок смотрится приобретение транспорта для детской поликлиники №1 города Находки в августе этого года. Автомобиль для перевозки медработников, которые ездят к заболевшим и температурящим деткам, должен был быть всего-то не старше 2001 года выпуска, а в качестве "наворотов" иметь домкрат и запасное колесо. Покупка обошлась в 490 тысяч рублей.

В июле этого же года для нужд "скорой помощи" был закуплен микроавтобус. По условиям контракта, он должен был быть не старше 2003 года и стоить не дороже 380 тысяч рублей.

Из дополнительных требований также - домкрат, запасное колесо, носилки, каталка и сирена с проблесковым маячком. В итоге подержанный автомобиль был куплен за 378 тысяч рублей, 2 тысячи сэкономили.

Еще один микроавтобус "скорой помощи" был куплен в апреле за 347 тысяч рублей.

Если подсчитать, то все три медицинских автомобиля обошлись администрации в 1 млн 248 тысяч рублей. Для сравнения, в 2 млн 295 тысяч рублей обошелся только один джип. Странная математика при распределении бюджетных средств. На одной чаше весов - жизнь и здоровье горожан, на другой - комфорт чиновников.