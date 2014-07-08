Махинациям с "кредитными" автомобилями поставили интернет-заслон

К проблеме защиты отечественных автовладельцев от российских же автомошенников подключились российские нотариусы. С 1 июля 2014 года Федеральная нотариальная палата (ФНП) России запустила онлайн-реестр российского движимого имущества, в котором теперь ведется учет автомобилей, находящихся под банковским залогом.

Новая база данных создана в рамках Федерального закона № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который предусматривает открытие сразу четырех электронных реестров: доверенностей, брачных договоров, завещаний и залогов движимого имущества. Данный закон был принят более полугода назад, однако в этой части вступил в силу только 1 июля нынешнего года (см. также материал на стр. 8).

Предшественники реестра

Стоит отметить, что попытки создать базу данных находящихся в залоге автомобилей предпринимались неоднократно на самых разных уровнях, начиная от отдельно взятого региона. К примеру, в Новосибирске еще в 2008 году появился интернет-сайт, обещавший своим клиентам информацию о машинах, находящихся в обороте на местном рынке. Однако раскачать проект не получилось. Банки тогда считали информацию о своих кредиторах конфиденциальной и «сливать» ее на сторону не спешили, тем более какому-то не слишком известному интернет-сайту.

Два года назад аналогичную попытку предприняло московское Национальное бюро кредитных историй. Их база данных также основывалась на договорах с банками, которые предоставляли список залоговых автомобилей. Первоначально планировалось, что доступ к этим данным также будет организован через интернет-сайт, однако на сегодняшний день их система все так же функционирует в режиме переписки с сотрудником бюро через e-mail. По запросу НБКИ делает за 300 рублей выписку из собственного реестра, и отправляет ее заявителю. По словам пресс-секретаря Оксаны ОГНЕВОЙ, бюро располагает сведениями о более чем 200 тысячах состоящих в залоге автомобилей, однако работает только с запросами юридических лиц.

При этом в дебрях Мировой паутины есть немало желающих удовлетворить также любопытство частников, то есть лиц физических, которых интересует кредитная история автомобиля, и даже бесплатно, как, например, сервис vin.auto.ru. Правда, гарантий онлайн-службы тоже не предоставляют никаких, и поэтому далеко не факт, что проверенный по их базам автомобиль является беспроблемным и не заложенным какому-нибудь банку. Другими словами, надежного источника данных о кредитных автомобилях сегодня не существует, и именно поэтому было принято решение устранить этот пробел на законодательном уровне.

Необходимость в едином реестре возникла по причине того, что дыра в законе активно использовалась (и используется) мошенниками, которые перепродают находящиеся в залоге автомобили, не уведомляя об этом покупателя. При этом, в соответствии с действующим законодательством, если кредит не погашен, банк имеет полное право забрать заложенную машину у любого из ее действующих владельцев, даже у того, кто не имеет к взятому кредиту никакого отношения. В таких условиях немудрено, что появилась масса желающих взять в кредит дорогой автомобиль за 20% его стоимости, затем быстро продать его по рыночной цене и переложить вопросы расчета с банком на плечи следующего автовладельца.

Местный характер

Явление приобрело массовый характер в Западной России, где наиболее развита система автосалонов и продаж автомобилей в кредит, и постепенно добралось до Дальнего Востока. Ранее сдерживающим фактором являлось своеобразие местного авторынка, на котором любой желающий мог купить хорошую японскую машину, не прибегая к услугам банка. Однако, после закручивания правительством автоимпортных гаек и появления в регионе множества дилерских салонов с предложениями взять машину в кредит, данная мошенническая схема обрела прописку и здесь, но, к счастью, стать массовым явлением не успела.

Теперь же появилась некоторая надежда на то, что дальневосточный автомобильный рынок и вовсе сумеет избежать поразившего западную часть страны недуга с перепродажей залоговых авто. Как сообщили «ЗР» в Нотариальной палате Владивостока, с 1 июля любой залогодержатель, будь то банк или какой-то иной субъект, который держит чей-то залог, имеет право и возможность через нотариуса внести в реестр данные о том, что автомобиль с таким-то VIN-номером находится у него. Полученную информацию нотариус, согласно нормам закона, незамедлительно вносит в реестр. Обмен этой информацией ведется с применением средств с электронно-цифровой подписью, чтобы исключить утечку или подделку данных.

Лентяи пускай пеняют на себя

По замыслу законодателя стимулом предоставления информации по автозалогам для банков должна стать новая норма, согласно которой на отсутствующие в реестре заложенные автомобили не может быть обращено взыскание. То есть банк теперь не сможет отобрать в обеспечение кредита перепроданную в другие руки машину, если она не числится в нотариальном реестре.

Но если автомобиль по всем правилам внесен в базу данных и публично оформлен как состоящий в залоге, то изъять его у любого из участников операций купли-продажи банк сможет, как и прежде. Поэтому все теперь будет зависеть от поведения самого покупателя. Если новый хозяин поленился проверить свой будущий автомобиль на предмет залога – пусть пеняет на себя. Федеральная нотариальная палата, на сайте которой теперь размещается залоговый реестр, обещает вести его максимально открыто и прозрачно.

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.