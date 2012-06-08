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ГИБДД обещает серьезно облегчить жизнь российским автомобилистам
7 июня, ZRPRESS. ГИБДД обещает серьезно облегчить жизнь российским автомобилистам: уходят в прошлое транзитные номера, а поставить на учет автомобиль можно будет вне зависимости от места жительства его владельца.
В ближайшее время могут вступить в силу правила, упрощающие регистрацию транспортных средств. Госавтоинспекция разработала проект новой версии Административного регламента по исполнению государственной функции по регистрации транспортных средств. Документ содержит ряд революционных новшеств. Среди них— разрешение ставить автомобиль на учет в любом регионе вне зависимости от места жительства владельца автомобиля.
Действующие правила доставляют множество неудобств автовладельцам. Ведь не секрет, что у нас огромное количество людей живет в одном регионе, а имеет постоянную регистрацию (прописку) в другом. В результате у них возникают труднорешаемые проблемы при покупке автомобиля, поскольку поставить на учет его можно только по месту регистрации владельца. В таком случае покупателю новенького авто приходится перегонять его с транзитными номерами «на место жительства», а затем повторять путь обратно. Либо приобретать «железного коня» в «домашнем» регионе, осуществлять все регистрационные действия и опять-таки гнать машину туда, где ею и будут пользоваться.
После вступления в силу новой редакции Административного регламента собственник автомобиля сможет ставить его на учет в любом регионе. При этом будут выдаваться номерные знаки субъекта, в котором машина регистрируется, а в базе укажут постоянное место жительства владельца. Для лиц без постоянного места жительства будет предусмотрена регистрация машины на определенный срок.
Кроме того, упрощается процедура покупки-продажи подержанных автомобилей. Появится возможность приобретать машину, не снятую с учета, и регистрировать ее в выбранном регионе. Сейчас при желании автовладелец может продать свое транспортное средство, не снимая его с учета, но эта процедура, как правило, востребована только в рамках одного субъекта.
Тем не менее у предлагаемой опции есть и подводные камни — в случае если новый хозяин авто окажется нерасторопным и в короткие сроки не поставит машину на учет, то налог на автомобиль будет приходить прежнему владельцу. Это становится еще более вероятным, поскольку у машины будут номера, которые в отличие от транзитных не ограничены в сроке действия.
Об этой опасности говорит и председатель Воронежского областного отделения «Всероссийского общества автомобилистов» Сергей Тупикин, который призывает действовать по прежней схеме. «Неизвестно, когда новый владелец автомобиля поставит машину на учет: через неделю, месяц, полгода. А налог будет приходить уже бывшему хозяину. Поэтому, конечно, лучше автомобиль с учета снимать», — считает он. Хотя в целом новые правила эксперту нравятся.
С ним соглашается и руководитель Московского представительства Федерации автовладельцев России Сергей Канаев, за комментарием к которому обратилась «Особая буква».
«Это хорошая, нормальная инициатива, так как автовладельцы смогут продать автомобиль без снятия его с учета и без ГИБДД», - говорит Канаев. По его словам, это сделает процедуру продажи быстрее, избавит от необходимости лишний раз ехать в ГИБДД.
Наш собеседник уверен, что новый механизм поможет свести на нет случаи, когда автовладельцу, зарегистрированному в другом регионе, за взятку предлагают поставить транспортное средство на учет.
«Все это значительно упростит процедуру, сократит время, требуемое на оформление документов при продаже, и коррупцию. Для того чтобы навести порядок в сфере продажи автомобилей, исключив мошеннические схемы, необходимо создать единую открытую базу данных автомобилей, как это сделано в США. Тогда любое транспортное средство можно будет проверить перед покупкой. Этот способ позволит свести риски приобретения угнанного автомобиля к минимуму», - считает эксперт.
«Золотой Рог».
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