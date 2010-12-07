Госавтоинспекторы Владивостока не оставляют надежды справиться с стритрейсерами

Как сообщил на пресс-конференции начальник УГИБДД Приморья полковник милиции Александр ЛЫСЕНКО, его служба уже внесла в Законодательное Собрание края поправки, ужесточающие ответственность за нарушение тишины и покоя граждан по ночам. Если поправки пройдут, то любителей бешеной езды по ночному городу можно будет оштрафовать и на более серьезную, нежели 3000 рублей (как сейчас), сумму.

Однако главный автоинспектор посетовал на то, что привлекать нарушителей можно только после того, как разгневанные жильцы напишут на шумного автовладельца заявление - а добиться этого не так-то просто.

Александр Лысенко подытожил: стритрейсеры будут мешать горожанам до тех пор, пока кто-то не возьмется за организацию этого вида спорта всерьез. Если найдутся коммерсанты, желающие организовать подобный вид отдыха за городом, подготовить трек, отвечающий нормам безопасности, - то и нарушения в городе прекратятся.