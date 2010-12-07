Новые поправки в ПДД вызывают вопросы

Самая обсуждаемая автомобильная новость прошедшей недели - изменения в правилах дорожного движения. С 20 ноября ПДД были переделаны так, что иному водителю теперь впору задуматься над целесообразностью владения машиной в принципе. Применительно к Приморскому краю и Владивостоку тут хотелось бы отметить несколько моментов.

Неизвестно, как с опытом других стран, на которые так любят ссылаться наши реформаторы, но всю прелесть включенных "ходовых огней" в светлое время суток (п.19.1 ПДД) могли на себе прочувствовать владивостокские водители в минувший понедельник. Утро для них началось с дождя, плавно переходящего в снег, что превратило мокрый асфальт в зеркало, которое преломляло свет "огней" и, по закону физики, отражаясь, било по глазам водителей встречного направления. Это при том, что происходило сие далеко засветло, когда надобность во включенных фарах отпадала по вполне естественным причинам.

Одно радует, что дождь был в этом году, скорее всего последний, а трудоголики, привыкшие затемно приезжать и возвращаться с работы, и без изменений с их "ходовыми огнями" фары не выключают.

Другой спорный момент возник фактически на ровном месте и касается преимущества пешеходов, которых надо уважать, пропускать, беречь (далее возможны варианты).

В пункте 14.1 ПДД и до этого четко было сказано, что водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть, или вступивших на нее для перехода. Казалось бы, ни убавить, ни прибавить. Однако новая трактовка обязывает водителей давить на тормоз в случае, если пешеходного перехода коснется не то, что нога, шнурок от ботинка!

Так в чем же спорность момента, когда не может быть никаких вариантов, и здесь изменения в ПДД надо только поддержать? А никто и не собирается ставить под сомнение необходимости изменить и ужесточить ответственность водителей за невежливое отношение к пешеходам.

И напрасно начальник ГИБДД УВД по г. Владивостоку Александр ФИЛИППЕНКО попенял автору этих строк, у которого при ознакомлении со "шнурками" просто вырвалась фраза: "Здравствуй пробка - новый год!". Да пусть весь мир подождет, только бы люди были живы и здоровы! Но тогда уж давайте параллельно займемся организацией движения в том же Владивостоке, чтобы поправки в ПДД и увеличившиеся с ними в 10 раз штрафные санкции за "неуважение" были адекватны содеянному нарушению.

А то что же получается? Во Владивостоке масса остановок общественного транспорта просто врезана в дорожно-транспортную сеть против всякой логики и здравого смысла. Например, автобусная остановка на Покровском парке. Мало того, что автобусы там препятствуют нормальному движению транспорта, так еще и загораживают пешеходный переход, славный своей оживленностью и днем, и ночью. Или, если спуститься ниже по проспекту и взглянуть со стороны на остановку "Дальпресс"? Картина аналогичная: автобусы выстраиваются в колонну перед пешеходным переходом, вынуждая пассажиров, выходящих из них, выходить на проезжую часть и падать под колеса попутного транспорта.

Кстати, в почтовый ящик прокуратуры уже готова упасть очередная толстая пачка предписаний на действия или, вернее, бездействие чиновников в области организации дорожного движения. Но утешит ли она водителей, рискующих наехать на внезапно выскочившего из-за автобуса пешехода, или самих пешеходов, рискующих по чей-то (и не всегда водительской) вине работать, как говорится, "на аптеку"?

Создается впечатление, что чиновники городской администрации, ответственные за организацию движения, не учились в советской школе, где как "отче наш" заставляли зубрить правила, по которым автобус надо обходить сзади, а трамвай - спереди. С трамваями у нас уже полный порядок - немного их осталось, а вот автобусов еще хватает, причем с водителями, чье знание российских ПДД, да и русского языка вызывает большие сомнения.

Вот и получается, что усиливающее год от года строгость законодательство призвано скорее нивелировать недоработку чиновников, нежели заботиться об участниках движения. Здравствуй, поправка под Новый год!