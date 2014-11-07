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В Амурской области всем миром пытаются продать автомобиль администрации района

07 Ноября 2014, 10:02 | Дальний Восток

Аукцион по продаже Toyota Land Cruiser 200 состоится 25 ноября 2014 года в 10.00 в здании администрации Свободненского района. На торги приглашаются, как местные жители, так и гости области.

Вырученные за автомобиль деньги пополнят бюджет Свободненского района Амурской области и могут быть направлены на социальные проекты, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Общероссийского народного фронта в Приморском крае.

Люксовый автомобиль не могут продать в течение полугода. Это уже будет третий по счету аукцион. Двое предыдущих торгов люксового внедорожника закончились безрезультатно. В обоих случаях не поступило ни одной заявки. 8 октября были объявлены очередные торги (извещение № 081014/6216418/01 о проведении аукциона было размещено на электронной площадке torgi.gov.ru). Начальная заявленная стоимость автомобиля - 3 млн 227 тыс. руб. По правилам аукциона, предложение о цене муниципального имущества заявляется открыто, а каждая последующая цена (превышает предыдущую на "шаг" аукциона) - заявляется путем поднятия карточек. Побеждает тот участник, кто предложит наибольшую цену. Причем, если в торгах принял участие только один участник, то они считаются несостоявшимися. 

Этот автомобиль занял второе место в своеобразном "рейтинге" автомобильных пристрастий муниципальных чиновников, который эксперты Общероссийского народного фронта составили в феврале этого года. Осенью 2013 г. администрация Свободненского района Амурской области (население составляет всего 15 тысяч жителей) разместила заказ на машину в люксовой комплектации, стоимостью 3 млн 444 тыс. рублей. В итоге был куплен внедорожник Toyota Land Cruiser 200 за 3,409 млн рублей с объемом двигателя 4,6 литра. Внутри машины – кожаная обивка сидений, четырехзонный климат-контроль, центральный подлокотник с охлаждаемой емкостью, четыре камеры по периметру автомобиля с системой помощи при движении по бездорожью и подогрев руля. 

В апреле 2014 года информация о роскошной покупке главы администрации Свободненского района прозвучала на встрече актива ОНФ с президентом РФ Владимиром Путиным. Губернатор Амурской области Олег Кожемяко заявил, что возьмет на контроль использование денежных средств в муниципалитетах по расходам, не связанным с их прямой деятельностью.

В итоге глава администрации Свободненского района Юрий Романов пообещал на следующем заседании райсовета депутатов поднять вопрос о продаже дорогой машины. Но, судя по последующим событиям, расставаться с дорогим сердцем автомобилем глава района не собирается.

В середине июня, когда представители Экспедиции ОНФ "Россия-2014" побывали в гостях в Свободненском районе, Юрий Романов посетовал, что такой дорогой автомобиль был куплен, потому в области плохие дороги. Есть всего одна дорога областного значения, а остальные - и вовсе грунтовые.

Романов также рассказал трогательную историю, что благодаря купленной машине, дважды в авариях была спасена его жизнь. Правда, на вопрос чем она лучше Land Cruiser Prado (аналог вдвое дешевле по цене, а по техническим характеристикам почти идентичный) ответить так и не смог. Как и не пояснил, почему, учитывая скромный дорожный фонд района, благоразумнее не потратить бюджетные деньги на ремонт плохих дорог, а не приобретение дорого внедорожника.

Сейчас будет предпринята третья попытка продать Toyota Land Cruiser 200 и вернуть деньги в бюджет. Желающие стать владельцами автомобиля и одновременно помочь жителям района приглашаются по адресу проведения торгов: Амурская область, г. Свободный, ул. 50 лет Октября, д. 14, каб. 215. Телефон для справок:  8 (41643) 3-05-23, 3-08-66.

ZRPRESS.RU, Владивосток. 

 

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Теги: бюджет  аукцион 



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Комментарии

  • kridkin08:41, 13.11.2014#

    возможно деньги в бюджет вернутся. .

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