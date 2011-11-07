Выборы все ближе: техосмотр опять пытаются отменить

В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект, отменяющий технический осмотр для всех легковых автомобилей

Заместитель председателя Комитета ГД по бюджету и налогам Сергей Штогрин предлагает полностью отменить обязательный техосмотр для владельцев легковых автомобилей и мотоциклов с 1 января 2012-го года.

Если законопроект будет принят, то владельцы персональных транспортных средств весом менее 3,5 тонн будут избавлены от необходимости регулярно являться на техническое освидетельствование. При этом в новых поправках техосмотр продолжает оставаться обязательным для грузового и коммерческого транспорта, пишет Gudok.ru.

В пояснительной записке к законопроекту Штогрин отмечает, что с передачей права на проведение техосмотра частным компаниям, как это зафиксировано в новых положениях о ТО, стоимость этой услуги резко возрастет. Депутат также полагает, что новая система не сделает получение нужной отметки в талончике проще или быстрее.

По мнению председателя Федерации автомобилистов России Сергея Канаева, данное предложение поддержат большинство отечественных автовладельцев. «Мы уже несколько раз выступали с подобными инициативами, получили поддержку комитета по транспорту. Мы видим пример западных стран, в том числе и США: отсутствие техосмотра не прибавляет им ДТП на дорогах. Я считаю, что основным тормозом этого проекта станут крупные дилерские центры, которым не выгодно терять клиентуру. При этом ответственность водителя за техническое состояние машины никто не отменял. Отмена ТО не означает отмены своевременного обслуживания».

Канаев полагает, что альтернативой «обязаловки» может стать Единая база автомобилей – архив, в котором будут храниться данные обо всех изменениях, произошедших с транспортным средством в тот или иной момент.



Заполнять архив должны будут сами автомобилисты, а отслеживать необходимость следующего осмотра – сами сервисные центры. «Такая база уже себя зарекомендовала в США», - добавил лидер ФАР, - «создание такого ресурса – единственное условие, которое стоило бы выполнить перед тем, как отменить обязательный техосмотр».

Определенные опасения вызывает отмена обязательных осмотров у инструктора вождения автошколы «Газу.ру» Александра Попова. «В принципе, затея неплохая. Но мне кажется, стоит сначала полностью регламентировать саму технологию техосмотра, определить четкие критерии исправности автомобиля. Покупается техосмотр, как это случалось до президентского моратория или нет – разницы нет, если машина действительно неисправна». Попова, как и многих других автомобилистов, беспокоит перспектива оказаться на дороге полной неисправных автомобилей: отмена ТО позволит им реже обращать внимание на «здоровье» своего транспорта.

На данный момент на территории России действует мораторий на ТО, во время действия которого планируется реорганизовать схемы прохождения осмотра. К 1 января 2012-го года планируется создать сеть специализированных технических сервисов, которые будут организовывать техосмотр по аккредитации Минэкономразвития и Российского союза автостраховщиков. По новым предписаниям для автомобилей «моложе» трех лет регулярный техосмотр будет необязателен. Машины в возрасте до 7 лет будут проверяться раз в два года, остальные – ежегодно.

Как уже сообщал Gudok.ru по официальной статистике Министерства экономического развития, сейчас в нашей стране действуют около 3,5 тысяч операторов техосмотра, еще 3,2 тысячи операторов, входящих в Ассоциацию автодилеров, готовы получить аккредитацию. Однако количество операторов вырастет еще примерно на 20% за счет новых операторов, которые получат аккредитацию в РСА.

С 2013 года информация о прохождении ТО, о состоянии автомобиля и состояние страховки ОСАГО будет существовать только в электронном виде. Отказ от талонов, как предупредил Павел Бунин, осложнит работу сотрудникам Госавтоинспекции. Инспекторам для проверки данных по каждому водителю, придется использовать ноутбуки в выходом в Интернет. То есть каждую патрульную машину предстоит оборудовать новой техникой.

Главным критерием, определяющим, что настало время пройти техосмотр, станет окончание действие полиса ОСАГО. Например, если договор ОСАГО автовладелец заключил в январе, а техосмотр прошел в мае 2011 года, то проходить следующий осмотр все равно придется в январе 2013 года. Без него страховку теперь оформлять не будут.