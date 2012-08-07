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Рынок легковых автомобилей в России вырос в 1,5 раза
По данным Intesco Research Group «Бизнес-план автостоянки (с финансовой моделью)», предыдущий экономический кризис привел к резкому сокращению объема российского рынка легковых автомобилей на 65%. С 2010 года на рынке начался восстановительный рост и в 2011 году его объем увеличился на 56%, но так и не достигнув уровня 2008 года. Об этом пишет marketing.rbc.ru.
В результате кризиса и снизившегося спроса на более дорогие иностранные автомобили доля отечественной продукции начала постепенно увеличиваться и в 2010 году она достигла 52% объема рынка, в то время как импортная продукция занимала 48%. Однако уже в 2011 году доли рынка сравнялись.
В 2005-2010 годы динамика численности автодорожных транспортных средств в основном соответствовала динамике предыдущих десятилетий. При этом наиболее быстро (в среднем на 6,5% в год) росло количество легковых автомобилей.
«Золотой Рог».
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