Рынок легковых автомобилей в России вырос в 1,5 раза

По данным Intesco Research Group «Бизнес-план автостоянки (с финансовой моделью)», предыдущий экономический кризис привел к резкому сокращению объема российского рынка легковых автомобилей на 65%. С 2010 года на рынке начался восстановительный рост и в 2011 году его объем увеличился на 56%, но так и не достигнув уровня 2008 года. Об этом пишет marketing.rbc.ru.

В результате кризиса и снизившегося спроса на более дорогие иностранные автомобили доля отечественной продукции начала постепенно увеличиваться и в 2010 году она достигла 52% объема рынка, в то время как импортная продукция занимала 48%. Однако уже в 2011 году доли рынка сравнялись.

В 2005-2010 годы динамика численности автодорожных транспортных средств в основном соответствовала динамике предыдущих десятилетий. При этом наиболее быстро (в среднем на 6,5% в год) росло количество легковых автомобилей.

«Золотой Рог».