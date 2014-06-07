Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ

Экспедиция будет проходить на российском внедорожнике УАЗ "Патриот", двух корейских внедорожниках SsangYong и двух японских мотоциклах Honda.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) отметит годовщину своего создания проверкой качества российских дорог в ходе автомобильной экспедиции от Владивостока до Севастополя.

Ожидается, что под пристальным вниманием участников экспедиции окажется трасса Чита-Хабаровск, которая была построена по поручению президента Владимира ПУТИНА в 2010 году и проинспектирована им на "Ладе Калине".

Экспедиция "Россия-2014" начнется 12 июня в День России и завершится 9 августа в день трехсотлетнего юбилея первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра I в Гангутском сражении. Участники экспедиции проедут порядка 15 тыс.километров, маршрут проложен через 47 городов.

Экспедиция будет проходить на одном внедорожнике УАЗ "Патриот", двух внедорожниках SsangYong (собираются на автозаводе во Владивостоке) и двух мотоциклах Honda. Кроме того, в ней примет участие новейшая машина Росатома, которая будет проверять качество дорожного покрытия, замеряя толщину асфальта и его уплотнение.

Как сообщает РИА PrimaMedia, пробег стартует с Корабельной набережной Владивостока. С собой участники автопробега возьмут капсулу с водой из Тихого океана, которую, прибыв в Крым, в ходе торжественной церемонии соединят с черноморской водой.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.