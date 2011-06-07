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Renault-Nissan планирует производить на Дальнем Востоке автомобили бизнес-класса
07 Июня 2011, 15:56 | Дальний Восток
Автомобильный альянс Renault-Nissan рассматривает возможность строительства на Дальнем Востоке завода по производству автомобилей бизнес-класса под брендами Nissan или Renault мощностью 10-30 тыс. автомобилей в год, сообщил в интервью РИА «Новости» генеральный директор Renault в России Бруно АНСЕЛЕН.
«Это будет автомобиль с небольшим объемом производства и продаж по отношению к нашим общим объемам, производимым в России. (...) Это будут либо машины Nissan, либо Renault, которые производятся в Корее», - сказал он.
Автор: "РИА Новости"
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