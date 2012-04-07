Эксперт: штраф в 1 млн руб за пьянство эффективнее, чем лишение прав

7 апреля, ZRPRESS. Большой денежный штраф, например, в миллион рублей, за неоднократное вождение автомобиля в нетрезвом виде может быть гораздо более эффективной мерой, нежели просто изъятие прав у недобросовестного автомобилиста или даже применение к нему уголовной ответственности, считает координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Лысаков ранее сообщил, что к концу весенней сессии в Думу может быть внесен законопроект об ужесточении наказания "за пьянку за рулем". По словам Лысакова, документ будет содержать нормы об ужесточении наказания за вождение в состоянии опьянения и возврате предельно допустимого уровня алкоголя в 0,3 промилле. За повторное вождение в пьяном виде Лысаков предлагает лишать прав на 5-10 лет, а если человек пойман в третий раз, то это должно быть пожизненное лишение прав или применение уголовной ответственности. Сейчас максимальный срок лишения прав составляет три года.

"Нельзя человека загонять в угол. Если вы его лишите прав на пять, на десять лет, отрубите ему руку, все, что угодно с ним сделаете - это не будет иметь никакого воспитательного эффекта. Необходимо ввести градацию алкогольного опьянения и в соответствии с ней - штраф для водителей", - сказал Шкуматов РИА Новости.

По его словам, в случае если у водителя в крови обнаружено 0,3 или менее промилле алкоголя, водителя можно не штрафовать.

"Если же это от 0,3 до 0,5 промилле, то сделайте штраф, допустим, в 30 тысяч рублей, как сейчас "гаишники" и берут. От 0,5 и выше, соответственно, - лишение прав, повторная сдача экзамена, как это сейчас существует в Германии, и самое главное - надо сделать весомый штраф, например, 100 тысяч рублей. А если человек, которого за пьянку однажды уже лишали прав, нарушает повторно, то в этом случае надо просто штрафовать на серьезную сумму, допустим на миллион рублей", - сказал Шкуматов.

По его словам, эта мера может иметь серьезный воспитательный эффект. "Человек поймет, что какая-то жалкая минутная слабость привела к тому, что он несколько лет мучается и, вместо того чтобы купить квартиру или завести семью, он должен платить государству, а государству нельзя не выплатить", - сказал Шкуматов.

При этом он отметил, что эти предложения находят широкий положительный отклик в Интернете, и выразил удивление тем, "чем господин Лысаков занимается в Госдуме". Предложение же депутата установить штраф для пассажира, севшего в автомобиль, которым управляет нетрезвый водитель, координатор "Синих ведерок" и вовсе называет "полным абсурдом".

"Вы сели ко мне в машину - вы что, медик, чтобы определять мое состояние? Может, я только что бутылку пива выпил и жвачкой заживал? Вы же не алкотестер, чтобы все это определять, за что же вас штрафовать?" - недоумевает эксперт. Со Шкуматовым согласен и координатор Федерации автовладельцев России (ФАР) Андрей Орел.

"Пассажир же не медик! Как он будет определять, что водитель за рулем нетрезвый? Это смешно", - сказал Орел РИА Новости.

Вместе с тем перспективу отмены "сухого закона" и ужесточение наказания "за пьянку" ФАР в целом поддерживает.

"Мы не так давно как раз отправляли подобные предложения президенту Медведеву... За отмену мы двумя руками "за", какая-то погрешность должна быть у людей", - отметил Орел. По его словам, пожизненное лишение прав, возможно, излишне жесткая реакция, однако 5-10 лет лишения прав за неоднократное вождение в нетрезвом виде - мера вполне приемлемая.

"Вопрос только в одном: все это можно делать, только если эта неотвратимость наказания будет для всех. Меня не устраивает то, что сотрудники прокуратуры и судьи у нас могут ездить пьяными и никакой не нести за это ответственности. А так, давайте введем хоть расстрел. Главное, чтобы тогда всех расстреливали, а не избранных", - говорит собеседник агентства.