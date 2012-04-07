Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Эксперт: штраф в 1 млн руб за пьянство эффективнее, чем лишение прав
7 апреля, ZRPRESS. Большой денежный штраф, например, в миллион рублей, за неоднократное вождение автомобиля в нетрезвом виде может быть гораздо более эффективной мерой, нежели просто изъятие прав у недобросовестного автомобилиста или даже применение к нему уголовной ответственности, считает координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов.
Депутат Госдумы РФ Вячеслав Лысаков ранее сообщил, что к концу весенней сессии в Думу может быть внесен законопроект об ужесточении наказания "за пьянку за рулем". По словам Лысакова, документ будет содержать нормы об ужесточении наказания за вождение в состоянии опьянения и возврате предельно допустимого уровня алкоголя в 0,3 промилле. За повторное вождение в пьяном виде Лысаков предлагает лишать прав на 5-10 лет, а если человек пойман в третий раз, то это должно быть пожизненное лишение прав или применение уголовной ответственности. Сейчас максимальный срок лишения прав составляет три года.
"Нельзя человека загонять в угол. Если вы его лишите прав на пять, на десять лет, отрубите ему руку, все, что угодно с ним сделаете - это не будет иметь никакого воспитательного эффекта. Необходимо ввести градацию алкогольного опьянения и в соответствии с ней - штраф для водителей", - сказал Шкуматов РИА Новости.
По его словам, в случае если у водителя в крови обнаружено 0,3 или менее промилле алкоголя, водителя можно не штрафовать.
"Если же это от 0,3 до 0,5 промилле, то сделайте штраф, допустим, в 30 тысяч рублей, как сейчас "гаишники" и берут. От 0,5 и выше, соответственно, - лишение прав, повторная сдача экзамена, как это сейчас существует в Германии, и самое главное - надо сделать весомый штраф, например, 100 тысяч рублей. А если человек, которого за пьянку однажды уже лишали прав, нарушает повторно, то в этом случае надо просто штрафовать на серьезную сумму, допустим на миллион рублей", - сказал Шкуматов.
По его словам, эта мера может иметь серьезный воспитательный эффект. "Человек поймет, что какая-то жалкая минутная слабость привела к тому, что он несколько лет мучается и, вместо того чтобы купить квартиру или завести семью, он должен платить государству, а государству нельзя не выплатить", - сказал Шкуматов.
При этом он отметил, что эти предложения находят широкий положительный отклик в Интернете, и выразил удивление тем, "чем господин Лысаков занимается в Госдуме". Предложение же депутата установить штраф для пассажира, севшего в автомобиль, которым управляет нетрезвый водитель, координатор "Синих ведерок" и вовсе называет "полным абсурдом".
"Вы сели ко мне в машину - вы что, медик, чтобы определять мое состояние? Может, я только что бутылку пива выпил и жвачкой заживал? Вы же не алкотестер, чтобы все это определять, за что же вас штрафовать?" - недоумевает эксперт. Со Шкуматовым согласен и координатор Федерации автовладельцев России (ФАР) Андрей Орел.
"Пассажир же не медик! Как он будет определять, что водитель за рулем нетрезвый? Это смешно", - сказал Орел РИА Новости.
Вместе с тем перспективу отмены "сухого закона" и ужесточение наказания "за пьянку" ФАР в целом поддерживает.
"Мы не так давно как раз отправляли подобные предложения президенту Медведеву... За отмену мы двумя руками "за", какая-то погрешность должна быть у людей", - отметил Орел. По его словам, пожизненное лишение прав, возможно, излишне жесткая реакция, однако 5-10 лет лишения прав за неоднократное вождение в нетрезвом виде - мера вполне приемлемая.
"Вопрос только в одном: все это можно делать, только если эта неотвратимость наказания будет для всех. Меня не устраивает то, что сотрудники прокуратуры и судьи у нас могут ездить пьяными и никакой не нести за это ответственности. А так, давайте введем хоть расстрел. Главное, чтобы тогда всех расстреливали, а не избранных", - говорит собеседник агентства.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Водителям разрешат "сбегать" с места ДТП
- Около 2 млн автомобилей Hyundai и Kia возвращаются на завод из-за брака
- На дорогах России появятся предупреждения о радарах и видеокамерах
- Российских водителей ожидают новые штрафы
- Россияне отказываются платить транспортный налог
- Водителей-штрафников накажут метлой
- Рост российского автомобильного рынка продолжает замедляться - до 10% в сентябре
- Нюансы страхования автокаско в зимний период
- Toyota устроит кладбище авто в России
- Ввозить подержанную технику без разрешения производителя больше будет нельзя
Новости раздела
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
- На Сахалине активизируют перевод автотранспорта на газомоторное топливо
- Японские автомобили, на которых ездят многие приморцы, небезопасны
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела