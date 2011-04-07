Московский международный автосалон: китайцы рулят!

Это, видно, судьба. Бываю в столице редко, но исправно попадаю туда аккурат в дни проведения здесь Московского международного автосалона (ММАС-2008). Ну а какой журналист из автомо-билизированного до краев Приморья откажется поглазеть на диковинные "леворукие" новинки.

Вот и автора этих строк, едва были выполнены все командировочные обязательства, ноги буквально понесли к громадным корпусам выставочного центра "Крокус Экспо", где и прописалось главное автомобильное шоу страны. Да что там страны. В этом году Московскому автосалону присвоили категорию "А", что поставило его в один ряд с ведущими мировыми автопоказами в Женеве, Франкфурте-на-Майне, Детройте, Токио, Лондоне и пр. Круче не бывает! А куда они денутся, если российский рынок растет как на дрожжах, давая западным автогигантам изрядный кусок их прибылей?!

Однако Россия не была бы Россией, если бы действа мирового уровня не обошлись без традиционных нашенских накладов. Крылья, на которых я летел на ММАС-2008, были безжалостно подрезаны еще на дальних подступах к нему. Дело в том, что от ближайших станций метро к "Крокус Экспо", расположенного, кстати, за Московской кольцевой автодорогой, по заверениям организаторов, должны были ходить бесплатные автобусы. Типа "добряк" такой цивилизованный безлошадным гостям.

Однако в одной такой точке вместо автобусов автор увидел приличных размеров очередь, состоящую из уставших и злых людей. Ларчик, наполненный в данном случае дегтем, которым, соответственно, подпортили мед роскошного автошоу, открывался просто - никто из стоящих в очереди автобуса в глаза не видел.

Как не увидел его и я, простояв с призрачной надеждой в сердце еще минут с сорок. А фигушки! В итоге на праздник полированных капотов и запаха кожаных салонов я отправился в вазовской "копейке", по-моему, 87-89 годов выпуска.

Давно пережившие свой век двери этой, с позволения сказать, машины дребезжали, коробка повизгивала, а в салоне стоял крепкий запах 76-го бензина. Впрочем, водитель-кавказец уверенно домчал меня до "Крокуса", поскольку, по его словам, делал это уже много раз. Настроение еще больше подпортилось, когда моя пятисотрублевая бумажка растворилась в засаленном кошельке таксиста. Ну да ладно - не каждый день на автовыставках пропадаю.

Автошоу встретило, как бы это сказать потактичнее, возбуждающе. Первое, что выхватили в огромном зале (а всего их на автосалоне четыре) еще не привыкшие к приятному полумраку глаза, - высокая блондинка в одежде какой-то фирмы, эффектно удаляющаяся в глубину зала. Ее длиннющие ноги, теряющиеся под коротенькой и туго натянутой юбчонкой, вынуждали многочисленных гостей мужского пола отрывать глаза от роскошных седанов и мощных внедорожников.

Знают бесстыжие автопроизводители, на что ловить мужика. Это на уровне рефлексов. В общем, автосалонные девушки были на высоте. Причем в буквальном смысле - они лежали на капотах, сидели на крышах, выставляемых машин, прыгали на сценах в жарких презентационных танцах...

Хотя ноги-ногами, а подошел я к одной такой модели, представляющей какую-то редкоземельную автомарку. Спрашиваю: с каких краев железяка? Девушка открыла рот, закатила глаза и, только торопливо прошерстив кипу проспектов, выдавила: сделано в Испании. Красавица, что тут добавить.

Но вернемся к нашим машинам. Ну, что тут скажешь: девять мировых и семь европейских премьер! Как сейчас модно, на выставке полным-полно всяких гибридов. Поскольку проживаем мы в "японоориентированном" регионе, особое внимание обращал именно на новинки из Страны восходящего солнца. Mitsubishi привезла изящный "паджерик" со спортивной ориентацией. Lexus подивил публику "вэдовым" седаном премиум-класса LS 460.

Honda показала целый список разнообразного "железа" - это и внедорожник Pilot, и седаны Accord и Legend, и гибридный Civic, и просто Civic 5D Mugen, и концепт-кар CR-Z. Subaru представила очень стильную новую Impreza. Suzuki пожаловала с новым внедорожником Grand Vitara, седаном Splash, спортивным авто с мудреным названием SX4 WRC Phase 4 и cdt;tymrbv Swift.

Nissan впервые привез в наши земли мощный суперкар GT-R, свежий Murano, оригинальный Quashqai в нескольких версиях, а также электроконцепт Cube EV (он также есть на фото). "Заправить" эту штуковину просто: вынул из переднего капота провод с розеткой, как на пылесосе, воткнул его, куда надо, подзарядился - и вперед на сто с лишним км. При наших ценах на бензин - вещь крайне актуальная.

Mazda ометилась кроссовером CX-7. Машина славная, а если что - запчасти мазда CX-7 всегда можно преобрести через интернет. Но особо хотелось отметить маздовский же концепт Kazamai (он есть на фото). Представитель фирмы поведал, что это чудо (в хорошем смысле слова) готовят специально для России и это ни что иное, как... внедорожник.

Кроме того, японцы привезли свои серийные модели. Посидеть, конечно, в концептах не довелось - на то они и концепты - зато к другим машинкам свое тело примерить получилось. Ощущение неземное за исключением одной детали - левого руля. Похоже, у дальневосточников "неуют" по этой части закрепился уже на генетическом уровне.

Из азиатов я бы выделил еще Kia c внедорожником Mohave и тремя концептами в придачу и Hundai с навороченным спортивным седаном Ix55 и сверхкрутым авто сегмента "А" I10 blue. Также азиатский автопром подтянул на автосалон несколько микрогрузовиков и микроавтобусов.

Кстати, поклонники Toyota на этот раз оказались огорчены - новинок эта автоконтора не представила, хотя и ее серийные штучки пользовались повышенным спросом гостей выставки.

Для контраста вкратце расскажу о новинках российского автопрома. Прорывных вещей здесь не замечено. Да и откуда им взяться? "ГАЗ" пытался впечатлить гостей новой "Волгой" под названием Siber, сделанной на платформе Crysler. Новинка, конечно, смотрится получше, чем классическая "Волга", но дизайн ее, похоже, слизан с американских машин десятилетней давности. Как минимум. "АвтоВАЗ" понавез целое семейство Priora и Kalina.

Машинки явно не тянут на мировой уровень, но для патриотов из средней полосы России они сгодятся. Лично я только от одного вида вазовского логотипа в виде лодочки содрогаюсь, к чему бы ее ни прикрутили. Вот отметились вазовцы двумя концептами, а взглянешь на лейбл - начинает мерещиться какая-нибудь "шестерка", спрятанная в новый корпус. Бр-р.

Из чувства справедливости поговорил с вазовским представителем. Концептуальный кроссовер завода, оказывается, собираются запускать в тираж аж в 2011 году, хотя он уже сейчас по внешнему виду явно не тянет на новинку. А что же у нас внутри? Да какая-то смесь деталей от каких-то европейских моделей. Вот, подвеска передняя от Renault, по-моему, а задняя - собственная разработка "ВАЗа". Лучше бы мне этого не говорили...

Теперь о главной тенденции, которая лично мне бросилась в глаза на автосалоне: здесь зафиксировано целое нашествие китайских автоподелок. Заметьте, слово с одной "д", хотя можно было смело писать с двумя.

Каких только клонов известных марок я тут не встретил! Иду, смотрю: вроде "королка". Подхожу - Geele MK какая-то. Иду дальше - тойотовский "маркушник". Глядь - а это Geele Vision. И так далее. Хотя будем справедливы, в последнее время китайцы в этом деле (в смысле автопроизводства) заметно поднаторели.

Так, неплохо смотрелись стенды автофирм Great Wall, Lifan, Jac, Byd, того же Geele. Ценник соответственно тоже "китайский" - платишь 300 тыщ рублей за машинку странно похожую на "королку" - и она твоя. Какие там вазовские Kalina, Priora и всякие концепты... Китайцы идут семимильными шагами, а то и быстрее.

Хочешь кабриолет, хочешь лимузин - все сделают... Кстати, всего "желтые" автопроизводители заняли примерно треть площадей павильонов ММАС-2008. Это очень показательно.

Как сказал мне, узнав, что я из Владивостока, московский представитель одной китайской компании-производителя: Дальний Восток от "желтой" автоэкспансии пока спасает необходимость китайцам закрепиться на рынке запада России и относительная безлюдность региона.

А вот когда китайцы вгрызутся - в чем не приходится сомневаться - со своим автоширпотребом в самые привлекательные рынки Москвы, Питера, Нижнего Новгорода и прочих городов, уж потом активно двинут на восток. Думается, у китайцев это займет, максимум, пару лет. Мы - дальневосточники, конечно, люди по этой части гордые - чай, на "японцах" ездим уже лет двадцать, но от китайского автожелеза, похоже, не отвертимся.

Тут многое зависит от правительства нашего заботливого, которому, как известно, правый руль как кость в горле. Как закрутят таможенные гайки, и тогда: здравствуй, Geele! Как в анекдоте про чукотскую невесту: а что, на японочку смахивает! Не на Lada Kalina же пересаживаться?!

На всякий случай я посидел в китайских авто. В принципе, жить автожизнью в них можно. Правда, в одном представительском седане (опять же случайно напоминающем смесь тойотовских "крауна" и "авенсисса") у меня так застряла нога под рулевой колонкой, что пришлось даже спинку водительского сиденья опускать до максимума и выгибаться всем телом назад в пассажирский отсек.

Представитель фирмы с настороженностью и удивлением наблюдал за моими телодвижениями, очевидно, подумав, что я своей головой собираюсь провести краш-тест внутренностей тачки, а может быть, решив, что у дальневосточников какая-то особая манера посадки в авто...

...Уезжая с автосалона (опять же на задрипанном такси), по дороге встретил автозаправку. Столичные цены на топливо стабильно на 4 руб. ниже наших. Подумалось: вот так всегда - москвичам новинки авторынка и дешевый бензин, а мне - дальневосточнику - приятные воспоминания. Мы явно чужие на этом празднике автожизни...