"К нам едет ревизор!"

Скоро качество бензина на АЗС проверят и на Дальнем Востоке

Специалисты изучили качество бензина на шестидесяти АЗС, говорится в совместном исследовании Роскачества, Минпромторга и Росстандарта.

Первые проверки пока затронули только Ставропольский край, но позже они будут проведены и в других регионах России. Ждем проверяющих и на Дальнем Востоке.



"Большинство проб с нарушениями закуплены на небольших заправках частных предпринимателей", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.



Он добавил, что дешевое топливо несетевых АЗС уступает по качеству бензину, который можно приобрести у крупных игроков рынка. Ничего нового для автолюбителей – как показывают исследования, большая часть автовладельцев отдает предпочтение крупным сетевым игрокам: там и качество лучше, и уровень обслуживания выше. В Приморье это заправки ННК и Роснефти.



Результаты исследований передали в Росстандарт, который применит к нарушителям санкции, вплоть до наложения оборотных штрафов.



Напомним, в свое время настоящей сенсацией в сфере контроля за качеством продукции, продаваемой на АЗС региона, стала акция «Топливный контроль», которая прошла по инициативе общественных активистов в нескольких регионах ДФО в 2017 году.



Пробы топлива, которое собрали активисты, проверялось в сертифицированной московской лаборатории. И эта масштабная проверка показала, что топливо на АЗС ВИНКов всегда попадало в списки наиболее качественных образцов. Подобными стабильно-положительными результатами не смогли похвастаться АЗС несетевых компаний.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.