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Водителей-штрафников накажут метлой
ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября, ZRPRESS. За неоплаченный вовремя штраф автолюбителей отправят на общественные работы.
Новый вид административного наказания – обязательные работы – начнут применяться в стране с 1 января 2013 года. И уже со следующего года водители, своевременно не оплатившие штрафную квитанцию, могут быть наказаны принудительными работами. С такой инициативой выступила группа депутатов, законопроект уже находится на рассмотрении в Государственной думе.
Если суд назначит задолжавшим водителям наказание в виде обязательных работ, граждане будут в свободное от основной работы или учебы время заниматься общественно-полезными делами, например, мести улицы.
Федеральная служба судебных приставов такую инициативу поддерживает. По словам главы ведомства Артура Парфенчикова, сейчас очень сложно наказать водителей-неплательщиков. Сегодня, если водитель просрочил штрафную квитанцию, ему грозит штраф в двукратном размере или арест на срок до 15 суток, однако на практике эти санкции мало эффективны. «Суды чаще всего применяют наказание к неплательщикам в виде двойного штрафа, а не административный арест. Однако заставить должника уплатить административный штраф, взыскать его принудительно зачастую оказывается невозможным. Так что получается замкнутый круг. Рассматриваемый в Госдуме законопроект способен разорвать этот круг», - сообщил Артур Парфенчиков.
С начала текущего года за неуплату штрафов около 75 тыс. водителей были привлечены к административной ответственности, из них около 16,5 тыс. были арестованы, сообщили в Федеральной службе судебных приставов.
Помимо обязательных работ главный пристав страны предлагает даже лишать прав людей, которые не платят штрафы. «Можно предусмотреть лишение прав на три и даже пять лет за регулярные нарушения, а также за неуплату штрафа, который ранее этому лицу был назначен в связи с нарушением им правил дорожного движения. Не можешь цивилизованно ездить, не платишь штрафы за нецивилизованную езду? Походи пешком, подумай», - считает Артур Парфенчиков.
Ранее первый зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков сообщил, что автомобилисты будут получать баллы за нарушения. За каждые 100 рублей штрафа водителю будет начислен 1 балл. За 150 баллов, набранных за год, автомобилисту грозит лишение прав сроком на один год.
«Это попытка остановить тех, кто злостно нарушает правила дорожного движения. Есть люди, у которых по 20-30 штрафов, а в итоге все заканчивается трагедией», - заметил Лысаков, пишет Gudok.ru.
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